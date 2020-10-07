在家工作好處多？醫生說身體愈坐愈虛弱

【文‧黃嬿】

在家工作不需要長時間通勤，煩惱辦公室政治，但在家工作似乎會讓人生病。新加坡一則新聞採訪診所醫院發現，自從新加坡許多企業 4 月開始實施在家上班以來，上門求診的人增加 20%，醫生認為可能是長時間在家工作導致。

新加坡媒體 《今日報》訪問一名 28 歲的行銷主管自從在家工作後經常濕疹發作，另外一名 37 歲的上班族說經常偏頭痛和腰酸，甚至出現圓形禿。新加坡一名家庭醫生發現看診病患中最常見的是肌肉骨骼痠痛，例如腰痠和脖子拉傷，以及偏頭痛或緊張性頭痛。

他認為身體疼痛通常是由於缺乏活動或姿勢不當引起的，主要原因是在家工作缺乏人體工學的設備導致，加上長時間不運動造成血液循環不良，引起疼痛和痠痛。不良姿勢也加劇這種情況。而偏頭痛和緊張性頭痛可能是由在家工作時的壓力引起的，很多人抱怨在家上班反而要開更多會，使人們更加緊張和焦慮，而且在家工作時，工作與娛樂之間的界限不存在。

還有醫生發現近視、牙齒問題、氣喘和濕疹等疾病增加，可能也是長時間在家工作的結果，壓力升高可能會增加敏感性，就像濕疹一樣，類似的環境因素也會使氣喘惡化。而壓力和焦慮使許多人抱怨呼吸急促，醫生認為這多半是心理問題導致。

另外在家工作還會影響口腔健康。醫生認為壓力和食物攝入不慎，導致齒裂的病患增多。在家工作的人會增加零食攝取，會引起蛀牙，此外還出現牙齒的咬合和磨損問題，也可能是由於遠距工作的壓力和焦慮所致。

總而言之，從長遠來看，長時間在家工作會對健康產生各種影響。視力也會受損，因為在家中工作或參加線上課程時，蠻免增加螢幕使用時間，加上戶外活動減少，可能加劇眼睛疾病。

自工業革命以來，我們正處於最重大的工作重組之中，愈來愈仰賴科技，但是從醫學的角度看，在家工作不是一種可持續的安排，因為久坐行為會導致身體不適、不運動會嚴重影響人體健康，還有各種在家工作的焦慮引發的心理問題。

最後一個在家工作的弊端是孤獨。英國《每日郵報》報導指出，估計到 2023 年，超過 40% 的勞動力大部分時間將在遠距工作，全球疫情可能會讓在家工作的比例更高，同時人們的孤獨感也愈來愈嚴重。先前研究就發現，孤獨對身體健康的危害相當於每天吸 15 支菸。

體內寂寞的化學存在，與戰鬥或逃跑反應基本相同，透過我們的血管發出刺激的壓力荷爾蒙，讓人們保持持續的高度戒備狀態，這種機制會損害免疫系統，讓人更容易生病，包括普通感冒和流感。總之，醫生認為人們如果無限期地在家工作，人們總體上會感到更虛弱。

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