無悖論時空旅行：你真的可改變過去 但事件結果永遠不會變

【文‧Emma stein】

有關時空旅行一個最大的悖論是，假如你回到過去改變了已發生的事實、導致接下來發展軌跡和原本歷史不太一樣，該如何確保如今的你還能存在？穿梭在時空之中會給宇宙基本規則帶來很多問題，究竟時空旅行是否可能實現這問題一直在困擾著科學家。不過現在，一位物理學家似乎想出了「無悖論」時空旅行的數學解釋。

科幻小說中，讓時光倒流或回到過去改變已發生的遺憾，始終是個讓人津津樂道的主題，根據愛因斯坦的廣義相對論預測，時空可能具有封閉類時曲線（closed timelike curve，CTC），物質粒子會返回起始點，從理論上講，觀察者可以回到過去並與過去的自己互動。

然而這便引發一個讓研究人員相當頭疼的邏輯悖論，也就是祖父悖論（Grandfather paradox）：假如你回到過去，在你父親出生之前殺死了你的祖父母，那麼你父親不會誕生、也就不會有你，那麼你如何存於「現在」然後回到過去？又或者，假如你回到過去阻止了武漢肺炎（COVID-19）第一個感染者的出現，防止武漢肺炎全球大流行，但這樣一來也消除了你當初回到過去的動機，從邏輯上講這是悖論，深深影響我們採取任何行動的自由度。

然而解決方法可能很簡單。在澳洲昆士蘭大學物理學家 Fabio Costa Costa 協助下，昆士蘭大學學士 Germain Tobar 發表的新數學計算結果表明，時空可能會自我調整，以避免產生悖論。換句話說，那些已發生的重大事件會自行重新校準，無論你改變了什麼，該發生的都不會停止，比如你阻止了原該出現的第一個武漢肺炎感染者，那麼病毒仍會透過其他途徑轉移到另一個人身上，照樣引發全球大流行，照樣會有另一個人想嘗試回到過去阻止大流行。

從確定性過程（沒有任何隨機性）對時空連續體中任意區域的影響，到 2 條封閉類時曲線可以符合自由意志與古典物理學規則，這一系列數學過程證明，在我們的宇宙中，具有自由意志的時空旅行確實可能在沒有任何悖論的情況下發生——你能隨心改變過去，但是最終結果與現狀都不會有任何不一致。

已故理論物理學家史蒂芬‧霍金（Stephen Hawking）在最後一本著作中曾說過，也許人類終有一天會進行時空旅行，現在想想這篇新研究，人類確實有機會來一趟時空旅行，但時空也會相應地進行自我調整。你改變了，你什麼也沒改變。

看來數學方程喜歡宿命論。新研究發表在《Classical and Quantum Gravity》期刊。

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