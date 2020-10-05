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為何患者症狀差異大？新研究解答：帕金森氏症有兩種型態

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Nana Ho】

帕金森氏症（Parkinsons disease）是一種常見的慢性神經退化疾病，但科學家對病源究竟來自大腦還是腸道始終爭論不休。透過大腦成像研究，丹麥團隊似乎找到問題的解答：兩種說法都對，因為帕金森氏症似乎有兩種型態。

傳統認為，帕金森氏症的神經症狀最早出現於大腦，然而患者間症狀描述差異甚大，再加上近年越來越多證據顯示，這種疾病與腸道密切相關，也因此科學家一直希望確認疾病的確切位置。

《Brain》期刊最新的大腦成像研究，丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）團隊似乎找出問題的解答：兩種說法都對。

雖然許多患者最早的神經系統症狀出現於大腦，但有部分患者是在腸道神經系統受損後，隨後才進展至心臟及大腦，團隊將這兩種不同表現的帕金森氏症劃分為「body-first」和「brain-first」。

儘管研究僅包含 37 名 50~85 歲的帕金森氏症或具高度風險之患者，但研究團隊認為，研究規模已足以證明，兩種類型患者間的成像明顯差異可透過 PET 和 MRI 等先進成像技術觀察到。

對於「body-first」型態，過去研究發現帕金森氏症患者腸道微生物組與健康人群有別，但一直不了解真正意義，隨著能鑑定出兩種型態，丹麥團隊認為，未來將可更深入確認腸道微生物群的差異，利用糞便移植或其他影響微生物群的方法嘗試治療。

至於「brain-first」型態相較前者更棘手。由於出現運動障礙並確診帕金森氏症前可能毫無症狀，當患者確認罹病時很可能已經失去一半以上多巴胺系統，必須更早發現才能有效減緩疾病進程。

研究也觀察大量患者具有與疾病密切相關的快速動眼期（REM）睡眠障礙，這個特殊問題往往影響患者的睡眠及做夢，研究人員懷疑，這種情況可能是因為疾病從腸道轉移至與 REM 睡眠密切相關的大腦，隨後才進入黑質，也是「brain-first」帕金森氏症的發源地。

研究作者、神經科學家 Per Borghammer 表示，由於典型的運動障礙特徵，許多人一直認為帕金森氏症的症狀呈現相對相似，但醫生也一直因病人間症狀有相當大差異這點感到困惑，直到現在。

Borghammer 認為，有了這些對帕金森氏症的新了解，不同症狀對醫生來說就更有意義，這也是將來研究應切入的角度。

「這些內容為未來更好、更針對性的治療帕金森氏患者提供了希望。」

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