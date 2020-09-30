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即使短時間投射 雷射指示器仍可能造成永久視力損傷

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
（首圖來源：Unsplash）

【文‧Nana Ho】

我們都聽過直接凝視雷射筆會對眼睛造成傷害，但究竟會造成什麼樣的傷害、又得需要多長時間？最近一件來自美國俄亥俄州的案例提醒人們，雷射筆要對視力造成永久性傷害，時間可能遠比人們想像的更短。

《Retinal Cases & Brief Reports》最新刊載的醫學報告中，美國俄亥俄州醫生記錄了一個匿名個案，一名少年與朋友在玩模擬射擊遊戲時，直接盯著雷射指示器數秒鐘的時間。

研究作者、俄亥俄州立大學（OSU）醫學生 Carol Vitellas 表示，儘管日常使用的雷射指示器經常被認為是安全的，但越來越多的證據顯示即使短暫投射至眼睛也可能導致永久視力損傷，即使人們可能沒有意識到這一點。

遺憾的是，這也正是少年所發生的事情。他們使用的並不是什麼專業設備，而是經常被用來逗弄寵物、被宣傳為低功率的雷射指示器，儘管只直接注視了幾秒鐘的雷射，但在感受到明亮的光線後，少年出現數分鐘的視力喪失，以及持續的視力模糊。

事故發生 5 個月後，少年右眼仍持續出現視力模糊和部分視力下降的症狀，據少年口述，他有時候閉上左眼嘗試只用右眼閱讀文字時會看不到一些字母，測試顯示右眼的視敏度（visual acuity）略有下降，左眼的視力正常。

在俄亥俄州立大學眼科醫生 Frederick Davidorf 隨後 6 個月的追蹤中，少年的雙眼視力已經恢復到正常水平，但也並不是全部都是好消息，透過高解析度的光學掃描系統（AO-OCT-SLO），Davidorf 看見雷射對少年的視網膜造成的傷害。

在視桿、視錐等光敏感細胞應該存在的區域什麼也沒有，彷彿就像受到轟炸一樣，由於沒有其他情況可以解釋少年正在經歷的視力受損，最終被診斷為「雙眼黃斑部雷射灼傷」。

值得慶幸的是團隊相信，隨著時間流逝，男孩的傷勢可能會逐漸好轉，而結果也證實如此。在受傷後 11 個月和 20 個月的檢查中，病變的大小都略有減少。

然而 Davidorf 強調，這些受損永遠也無法完全復元如初，受損處總是會存在傷痕。

過去一些研究認為，雷射筆對眼睛的傷害風險可能被誇大了，但類似不幸案件顯示的情況卻恰恰相反。儘管雷射指示器看似相同，但根據使用需求不同，手持式雷射器的功率範圍可以從 5mW（一般的雷射指示器）到 1200mW（能夠點燃香菸高功率雷射光），隨意濫用可能導致視網膜損傷，這種損傷可能僅局限在視網膜外層，或也可能導致黃斑裂孔。

研究團隊認為，這項案例可以做為這些微小的設備和玩具對人眼構成危險的寶貴警告。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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