英國團隊開發「骨骼繃帶」 能自然促進骨折處生長修復

【文‧Nana Ho】

骨頭受傷總是難以修復，除了固定用的石膏和植入的金屬固定器，患者往往僅能仰賴自身的恢復能力進行修復，但現在英國科學家開發出一種「骨骼繃帶」，能夠很好改善骨頭斷裂後的修復效果，未來或許將改變骨折的治療方法。

過去曾有研究團隊開發出新型支架能協助骨折處加速癒合，倫敦國王學院（King's College London）最近也開發出類似作用的「骨骼繃帶」，透過外科手術植入至斷裂處，能夠自然促進人體的生長和修復。

據《自然材料》（Nature Materials）期刊最新論文的介紹，倫敦國王學院團隊打造的骨骼繃帶主要由具彈性、生物相容性且可生物降解的材料製成，材料可添加含有患者骨細胞的膠原蛋白凝膠，讓繃帶在自體細胞成長填補斷裂前能達到支撐的作用，在骨折處癒合後，繃帶會自然被人體吸收。

考量到在經歷嚴重創傷事件後，人體的自癒能力常常受到損害，研究作者、Shukry Habib 博士相信，這種能夠協助患者骨細胞生長的新型繃帶，將比傳統支架能夠更好的協助骨折處康復。

技術已經在小鼠上成功測試，目前正在計劃進行人類臨床試驗。據了解，除了倫敦國王學院，杜克大學的科學家也正在開發自家的骨骼用繃帶，它們的繃帶工作原理是吸收更多人體產生的治癒化學物質，並將其保留在傷口處讓它發揮所長。

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