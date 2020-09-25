出國請小心 研究：坐飛機感染風險高

【文‧黃嬿】

坐飛機到底容不容易感染新冠病毒（COVID-19）一直是個大哉問，航空公司聲稱機上空氣過濾器可防止病毒傳播，現在國際航空旅行業最新指南也將飛行傳播風險歸為極低，並建議使用口罩就好，無需採取其他措施來增加身體距離，但最近在科學期刊發表的兩項新研究反駁這種說法。

其中一項研究針對從波士頓到香港的 15 小時飛行，兩名乘客和兩名空服員的 COVID-19 測試結果呈陽性。結果發現，這 4 個病毒的遺傳序列相同，研究稱有力暗示病毒可在航空旅行傳播。

這項研究由英國和香港的研究人員共同進行，他們先檢查 1,110 名感染者的紀錄，查看誰曾旅行，才發現 4 人搭乘同一航班，而且這病毒序列是這 4 人獨有，很明顯的可能性是，兩名乘客上飛機之前已感染 COVID-19，繼而傳染給空服員。研究指出，這 4 個人長時間靠近的唯一地點就是飛機。

另一項研究針對從倫敦到越南河內的 10 小時飛行，發現 16 例感染者，其中 12 例坐在商務艙。感染源頭是一名 27 歲女商人，上飛機前就感染。研究認為，就座距離與感染風險的增加密切相關，而經濟艙兩名乘客也感染病毒，可能是轉機和行李領取期間與病患接觸。

美國疾病管制與預防中心（CDC）報告指出，長途飛行確實有機載傳播的風險，並有可能造成相當大規模的 COVID-19 群聚，即使是在商務艙等環境也有可能。

類似的發現愈來愈多，一項南韓研究發現從義大利北部到南韓的撤離航班也有機上傳播案例。當班飛機降落後測試顯示，飛機載有 6 名無症狀乘客，飛機降落後第 8 天，一名 28 歲女性開始感到不適，最後檢測為陽性。南韓研究團隊表示雖然全程有防護設備，但可能的感染時機是上廁所把口罩拿下時感染，他們認為，飛機過濾器可抵禦病毒，但搭乘飛機的過程有太多暴露於病毒下的機會。

《華盛頓郵報》報導，美國可能有 11,000 人搭飛機時暴露在新型冠狀病毒環境。南韓科學家建議擬定防止飛機 COVID-19 傳播的嚴格全球法規可預防突發公共衛生事件。最好的防護措施仍然是戴口罩、洗手和上下飛機時保持距離。

隨著人們愈來愈了解如何避免感染 COVID-19，現在空中旅行逐漸恢復，很多國家還推出不落地的觀光航班，發表在《新興傳染病》雜誌的兩項研究，在時序入秋疫情恐再起的當下，頗有重要意義。

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