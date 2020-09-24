快訊

終於等到了！張惠妹宣布台東跨年開唱「免費入場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除了地球外 太陽系中最有機會找到外星生命的4個世界

聯合新聞網 / 科技新報
▲ 好奇號火星車的接班人──毅力號，已在今年 7 月 30 日搭乘火箭升空前往火星，預計 2021 年 2 月 18 日著陸。（Source：NASA）
▲ 好奇號火星車的接班人──毅力號，已在今年 7 月 30 日搭乘火箭升空前往火星，預計 2021 年 2 月 18 日著陸。（Source：NASA）

【文‧Emma stein】

既然生命有無限可能，那麼科學家就不會放棄在地球之外尋找外星生命的可能性，而太陽系內，其實就有 4 個星球非常可能孕育過或正在孕育外星生命，科學家也正在積極派出專門調查這些星球的探測器。

第一個就是我們最熱衷的火星。

雖然火星地表塵土飛揚又乾燥，但火星已經是太陽系中最像地球的行星了，它也由岩石構成，一天有 24.5 小時，目前兩極地區至少還有一點冰，且曾經也有大範圍液態水覆蓋地表，不管火星時至今日變得多麼荒涼，天體生物學家都相信火星上仍有有種形式的生命存在。

首先，火星南極已被發現有地下湖泊，此外火星會隨著季節變化暫時出現甲烷雲（甲烷可能透過生物過程產生），這可能代表生命體藏在某個地方──雖然不會是科幻小說中的「火星人」（當然也不可能是火星蟑螂人），本質上應該是微生物。

第二個是木衛二歐羅巴。這顆衛星比地球的衛星月球稍小，公轉木星一圈只需 3.5 天，是木星衛星群中距離第 6 近的衛星，也因此木星巨大引力不斷擠壓並拉伸著歐羅巴，並在潮汐加熱過程中致使歐羅巴內部熔融，構成活躍的地質活動，歐羅巴具有水-冰地殼，但冰層之下據估計，可能有深度超過 100 公里的全球地下海洋。

而在海洋深處，可以想像得到也有海底火山、海底噴泉，這些地方通常有豐富且多樣的生態系統。

▲ 歐羅巴地表想像圖。（Source：NASA）
▲ 歐羅巴地表想像圖。（Source：NASA）

接下來是土衛二恩賽勒達斯。這顆衛星跟歐羅巴很像，地表同樣被冰覆蓋，由於南極附近的冰火山向太空噴出含有大量水氣與揮發物的羽狀流，還從中檢測到一系列有機分子，因此認定南極地底也有液態水海洋，海洋厚度約 10 公里。

▲ 土衛二南極噴出含有大量水與揮發物的羽狀噴流。（Source：NASA）
▲ 土衛二南極噴出含有大量水與揮發物的羽狀噴流。（Source：NASA）

最後一個、也是科學家最寄予厚望的衛星：土衛六泰坦──土星最大的衛星，也是太陽系中唯一一個具有濃厚大氣層的衛星（主要由氮組成）。雷達觀測發現，泰坦擁有由複雜有機分子構成的濃厚橙色霧霾、由甲烷構成的天氣系統（包括季節性降「雨」，乾旱季）、也有由風吹出的沙丘地貌，河流和湖泊中存在液態甲烷和乙烷，還可能存在冰晶烷，表明泰坦與歐羅巴、恩賽勒達斯一樣，可能也具有地下液態海洋。

雖然距離太陽太遙遠，土衛六的地表溫度為零下 180℃，但土衛六豐富的化學物質讓科學家猜測或許有另一種生命形式，只是與陸地生物的本質不太一樣。

▲ 泰坦地表想像圖。（Source：NASA）
▲ 泰坦地表想像圖。（Source：NASA）

目前我們有無數台探測器或火星車正在造訪火星，比如好奇號、火星快車號、火星偵察軌道衛星、洞察號等；而 NASA 已確定特地派出蜻蜓號（Dragonfly）登陸土衛六泰坦；木衛二歐羅巴也在搜索名單內，包括籌畫中的木衛二飛越任務、木衛二－木星系統任務等。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

除了地球外 太陽系中最有機會找到外星生命的4個世界

既然生命有無限可能，那麼科學家就不會放棄在地球之外尋找外星生命的可能性，而太陽系內，其實就有 4 個星球非常可能孕育過或正在孕育外星生命，科學家也正在積極派出專門調查這些星球的探測器。

搭交通工具總暈車？ 做一些訓練大腦的空間測驗吧！

不論搭汽車、火車、飛機還是玩遊戲，動暈症（motion sickness）導致的暈眩感總是讓人感到特別難受，除了服用暈車藥，現在你可能有另一個選擇改善症狀：在搭車以前，做一些訓練大腦的視覺空間測驗吧。

不懂樹又愛植樹 彭博：中國40年教訓為世界借鏡

面對全球暖化，比起節能減碳、重新過簡樸生活，種樹可能是最簡單的。現在全世界都吹起植樹風，中國可能是最早指標，但彭博（Bloomberg）報導總結 40 年來中國的植樹計畫，各種缺失足可當全球植樹運動的借鏡。

在家工作沒好處 小摩：週一與週五生產率最低

疫情全球大流行間接造就在家工作的全球大實驗。但摩根大通決定放棄，執行長 Jamie Dimon 說在家工作不僅不利年輕人，且星期一和星期五的工作產出尤其受影響。

美國大企業掀破產潮 市場憂只是冰山一角

新冠病毒（COVID-19）大流行期間，美國指標型企業接連破產，包括布魯克斯兄弟、赫茲，餐廳連鎖店查克起司、California Pizza Kitchen 等公司，破產企業名單還不斷增加。市場預言，疫情造成的經濟衰退已使數十家大型美國公司破產，這可能只是冰山一角。

不買奢侈品 比爾蓋茲花大錢在3件東西

從賈伯斯以千篇一律衣裝著稱以來，媒體形象的美國科技富豪好像都很節儉，開普通轎車、穿樸素衣服，但其實他們花錢的地方一般人想像不到。如擁有超過 1 千億美元資產的比爾蓋茲（Bill Gates）被譽為節儉的億萬富翁，過去幾年最為人所知的揮霍是花在 3 件事。

止痛藥不只減輕疼痛 還可能讓你太具「冒險精神」

乙醯胺酚（Acetaminophen）是全球最常用的止痛藥，在台灣以普拿疼（Panadol）之商標名廣為人知，但乙醯胺酚的作用遠不只是減輕疼痛，科學家早在先前就發現乙醯胺酚也會使人們更願意做出冒險行為及決策，最新研究進一步揭露了這項後果。

月球沒有氧氣卻生鏽了 肇因來自地球

地球上處處可見生鏽的鐵，但鐵要生鏽有兩個不可或缺的條件：水與氧氣。而月球──我們的衛星，一顆理應乾燥無比且沒有氧氣存在的天體，近日卻被探測器發現它也有鐵鏽的痕跡。

科學家用 VR 模擬「交換身體」實驗 一探自我意識與身體間的聯繫

許多影視作品中都會出現「交換身體」的橋段，雖然現實中並未曾出現實際案例，但最近科學家進行了類似的實驗，發現當身體「交換」時，人的記憶和自我意識都會出現一些變化，就好像你的大腦正在嘗試適應對新身體的認知一樣，這提供一種全新的角度來窺見身體與心理間聯繫關係。

自然有療癒力量 兒童戶外玩耍可抵銷玩3C不良影響

現在的孩子很少有自由活動的機會，父母總是覺得他們待在家裡更安全，間接養成愈來愈多螢幕兒童。最新研究發現，螢幕時間過多與年輕人心理健康狀況差有關，但是如果能增加在大自然活動的時間，可以抵消螢幕時間帶來的不良影響。

想成為首批火星定居者？馬斯克：壽終正寢機率低

現在看起來，科學家打定主意要將人類在地球上的生活搬到火星上，全世界科學家正在研究殖民火星需要的一切技術，以及維持長期的生存後援，並最大程度降低死亡風險，但火星計畫的先鋒者之一──馬斯克（Elon Musk）對人類的夢想潑冷水，他說首批火星任務中的定居者很可能會意外死在火星上。

研究：瀝青也是 PM2.5 的主要貢獻者

瀝青是一種幾乎無處不在的物質，在道路、屋頂和車道中都可以發現，但是很少人會注意到這些細節，就連城市空氣質量管理計畫也很少將化學排放納入其中。但最新研究發現，其實瀝青（pollutants ）是城市地區空氣污染物的重要來源，特別是在炎熱和晴天的日子裡。

熱門新聞

偷聽牠們的親密對話—認識動物界的溝通高手

除了地球外 太陽系中最有機會找到外星生命的4個世界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。