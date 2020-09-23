搭交通工具總暈車？ 做一些訓練大腦的空間測驗吧！

【文‧Nana Ho】

不論搭汽車、火車、飛機還是玩遊戲，動暈症（motion sickness）導致的暈眩感總是讓人感到特別難受，除了服用暈車藥，現在你可能有另一個選擇改善症狀：在搭車以前，做一些訓練大腦的視覺空間測驗吧。

雖然聽起來很像父母督促念書的藉口，但根據英國華威大學於《應用人體工程學》（Applied Ergonomics）期刊的最新研究，15 分鐘空間測驗能改善暈車症狀。

在這項研究，團隊找來 42 位受試者，讓他們在實驗室 3D 模擬環境虛擬乘車，之後再於現實環境實際乘車。

研究人員希望透過這兩種情境，讓受試者體驗搭乘自駕車的情況──儘管較少提及，但自駕車的暈車體驗可能更嚴重，不需要注意路況下，乘客更可能花時間閱讀、傳訊或進行其他活動。

研究人員評分受試者的暈車程度並將他們分為兩組，接下來的兩星期，對照組成員就像平常生活，另一組的成員每天進行 15 分鐘紙筆視覺空間訓練。

團隊進行的「視覺空間」（Visuospatial）訓練其實，就是訓練視覺對物體在空間關係的感知，這包括一些不同種類的任務，像是附上以奇特形狀連在一起的箱子圖，再放上不同角度要求你確定哪個是原始配置。

▲ 許多人應該都曾經做過這種訓練空間感的測驗。（Source：University of Warwick）

兩週結束後，所有受試者都帶去參加幾次測試，雖然對照組沒有什麼變化，但根據大腦訓練組成員回報，模擬情境的暈車感減少 51%，道路暈車感更少了 58%，顯示訓練大腦確實有顯著效果。

研究作者 Joseph Smyth 博士認為，這種訓練方法很可能也適用其他暈車情境，像是海軍或旅客搭乘郵輪時引起的暈船，或甚至應用於 VR 頭盔導致的暈眩。

「未來當人們等待試乘自駕車時，可在展示室用平板做一些腦力訓練謎題後再上車，如此便能降低暈車的機率。」

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