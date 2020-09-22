快訊

憂中芯國際遭制裁 傳高通將轉單台積電等3公司

內湖安養中心竄惡火奪命 北市：未立案機構

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不懂樹又愛植樹 彭博：中國40年教訓為世界借鏡

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Jonas Löwgren CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Jonas Löwgren CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

面對全球暖化，比起節能減碳、重新過簡樸生活，種樹可能是最簡單的。現在全世界都吹起植樹風，中國可能是最早指標，但彭博（Bloomberg）報導總結 40 年來中國的植樹計畫，各種缺失足可當全球植樹運動的借鏡。

報導首先提到廣大北方旱土的綠化運動，稱為「三北防護林計畫」，始於 1978 年，目的是保護北部、西北和東北部 3 個受沙塵暴影響的區域，目標在 2050 年種植相當於德國大小的森林。

由於官員急就章，選擇種植的樹木大多是生長迅速的楊樹，楊樹可承受北方寒冷乾燥的冬天。確實自 1978 年以來，森林覆蓋率12% 增加到近 22%。根據《自然可持續發展》的研究，NASA 衛星顯示自 2000 年代初以來，全球綠葉覆蓋率增加 5%，而中國是領先者

但只種楊樹的結果是到 1990 年代，大片樹林開始死於亞洲長角甲蟲侵害，楊樹種植越多，長角甲蟲數量就越不可收拾。最後官員不得已砍伐數百萬棵受感染樹木，其中一些最終變成包裝箱，以應付中國蓬勃發展的國際貿易，且還讓甲蟲的幼蟲搭便車到達歐洲和北美，讓其他國家也被迫花錢控制蟲害。

後來科學家才發現，單一品種的樹木吸炭能力沒有混種好，2018 年《科學》刊登論文發現，單一種植每公頃平均可儲存 12 噸碳，而生物多樣性森林在相同規模的土地可容納 32 噸碳。此外乾旱地區種植非本地樹木，不僅存活率低下，且加劇水資源短缺和生態系統的破壞。

中國另一個龐大植樹計畫是城市。自 2004 年以來，約有 170 個城市發起森林城市運動，每個城市每年平均增加 13,000 公頃公園或樹林。但這也導致一些光怪陸離的現象，譬如重慶市中心，前中共中央總書記薄熙來大規模植樹運動下，街道兩旁種滿他最喜歡的銀杏樹，2010 年該市花費 15 億美元植樹，讓市政陷入財政窘境，還要向鄰省借錢。

儘管遭受種種挫折，但中國仍重視造林工作。中國有個行動應用程式「螞蟻森林」成功資助種植 1.2 億棵樹，螞蟻森林聲稱使用抗旱品種，避免為北方乾旱地區水供應造成壓力。螞蟻森林成為中國最大私營部門植樹計畫，還獲得聯合國 2019 年地球冠軍獎。

除了國內土地，中國還計劃在一帶一路倡議下向其他國家出口植樹計畫，包括 130 多國，到 2030 年將創建 3 個綠色經濟帶，將中國與中亞和西亞國家聯繫起來，首選樹木還是楊樹。

全世界現在正在進行的大型植樹計畫還有撒哈拉沙漠邊緣的非洲國家，開始聯合種植 5,000 英里的綠色長城樹木防治荒漠化。在巴基斯坦，政府支付失業工人種植 100 億棵樹木。

彭博分析指出，中國 40 年植樹經驗突顯造林是複雜微妙的任務，因當地條件而異，且必須為世代相繼照顧樹木的人提供經濟和社會利益才能成功。從中獲得的各種教訓，可為全球植樹計畫的最佳借鏡。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

不懂樹又愛植樹 彭博：中國40年教訓為世界借鏡

面對全球暖化，比起節能減碳、重新過簡樸生活，種樹可能是最簡單的。現在全世界都吹起植樹風，中國可能是最早指標，但彭博（Bloomberg）報導總結 40 年來中國的植樹計畫，各種缺失足可當全球植樹運動的借鏡。

在家工作沒好處 小摩：週一與週五生產率最低

疫情全球大流行間接造就在家工作的全球大實驗。但摩根大通決定放棄，執行長 Jamie Dimon 說在家工作不僅不利年輕人，且星期一和星期五的工作產出尤其受影響。

美國大企業掀破產潮 市場憂只是冰山一角

新冠病毒（COVID-19）大流行期間，美國指標型企業接連破產，包括布魯克斯兄弟、赫茲，餐廳連鎖店查克起司、California Pizza Kitchen 等公司，破產企業名單還不斷增加。市場預言，疫情造成的經濟衰退已使數十家大型美國公司破產，這可能只是冰山一角。

不買奢侈品 比爾蓋茲花大錢在3件東西

從賈伯斯以千篇一律衣裝著稱以來，媒體形象的美國科技富豪好像都很節儉，開普通轎車、穿樸素衣服，但其實他們花錢的地方一般人想像不到。如擁有超過 1 千億美元資產的比爾蓋茲（Bill Gates）被譽為節儉的億萬富翁，過去幾年最為人所知的揮霍是花在 3 件事。

止痛藥不只減輕疼痛 還可能讓你太具「冒險精神」

乙醯胺酚（Acetaminophen）是全球最常用的止痛藥，在台灣以普拿疼（Panadol）之商標名廣為人知，但乙醯胺酚的作用遠不只是減輕疼痛，科學家早在先前就發現乙醯胺酚也會使人們更願意做出冒險行為及決策，最新研究進一步揭露了這項後果。

月球沒有氧氣卻生鏽了 肇因來自地球

地球上處處可見生鏽的鐵，但鐵要生鏽有兩個不可或缺的條件：水與氧氣。而月球──我們的衛星，一顆理應乾燥無比且沒有氧氣存在的天體，近日卻被探測器發現它也有鐵鏽的痕跡。

科學家用 VR 模擬「交換身體」實驗 一探自我意識與身體間的聯繫

許多影視作品中都會出現「交換身體」的橋段，雖然現實中並未曾出現實際案例，但最近科學家進行了類似的實驗，發現當身體「交換」時，人的記憶和自我意識都會出現一些變化，就好像你的大腦正在嘗試適應對新身體的認知一樣，這提供一種全新的角度來窺見身體與心理間聯繫關係。

自然有療癒力量 兒童戶外玩耍可抵銷玩3C不良影響

現在的孩子很少有自由活動的機會，父母總是覺得他們待在家裡更安全，間接養成愈來愈多螢幕兒童。最新研究發現，螢幕時間過多與年輕人心理健康狀況差有關，但是如果能增加在大自然活動的時間，可以抵消螢幕時間帶來的不良影響。

想成為首批火星定居者？馬斯克：壽終正寢機率低

現在看起來，科學家打定主意要將人類在地球上的生活搬到火星上，全世界科學家正在研究殖民火星需要的一切技術，以及維持長期的生存後援，並最大程度降低死亡風險，但火星計畫的先鋒者之一──馬斯克（Elon Musk）對人類的夢想潑冷水，他說首批火星任務中的定居者很可能會意外死在火星上。

研究：瀝青也是 PM2.5 的主要貢獻者

瀝青是一種幾乎無處不在的物質，在道路、屋頂和車道中都可以發現，但是很少人會注意到這些細節，就連城市空氣質量管理計畫也很少將化學排放納入其中。但最新研究發現，其實瀝青（pollutants ）是城市地區空氣污染物的重要來源，特別是在炎熱和晴天的日子裡。

財富繼承愈多 人們壽命愈長

一個人的壽命除了基因影響之外，還有很多社會因素，包括教育、收入、環境醫療資源等，最新研究還發現，財富轉移的數量和頻率，與個人的壽命之間存在直接關係，簡單來說就是為孩子或年邁的父母提供金錢或資源，可能會延長他們的壽命。

「小睡片刻」有益心臟健康 但午睡超過 1 小時可能增加死亡風險

大部分人應該都有過打盹經驗，不用擔心，白天小睡片刻（午休）已被認定具有對抗疲勞功效、是健康的生活方式。不過一篇新研究提醒，雖然白天小睡對身體無害，但若睡超過 1 小時就要小心可能增加死亡風險。

熱門新聞

不懂樹又愛植樹 彭博：中國40年教訓為世界借鏡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。