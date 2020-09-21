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在家工作沒好處 小摩：週一與週五生產率最低

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Nenad Stojkovic CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Nenad Stojkovic CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

疫情全球大流行間接造就在家工作的全球大實驗。但摩根大通決定放棄，執行長 Jamie Dimon 說在家工作不僅不利年輕人，且星期一和星期五的工作產出尤其受影響。

在家工作一直備受追捧，譬如有研究認為如果一個勞工每個工作日要花 1 小時上下班，在家工作可省去這 1 小時通勤，不改變工作時間或減少產量情況下，生產率等於提高 13%。如果全球有一半勞動力達成這種增長，相當於整個勞動力生產率提高 6.5%。

然而，在家工作到底為知識型工作模式帶來什麼變化？美國國家經濟研究局（National Bureau of Economic Research）最近論文發現，與疫情大流行之前相比，人們每天花在會議的時間減少 11%，平均工作日持續時間還增加 48.5 分鐘。

但摩根大通（JPMorgan）不這麼認為。據彭博（Bloomberg）報導，摩根大通執行長 Jamie Dimon 說在家工作後星期一和星期五的工作產出尤其受影響，加上擔心遠距工作不能取代面對面互動，因此要求未來幾週讓更多員工重返辦公室。

此外，摩根大通認為，回到辦公室對年輕員工有利，並能激發創意。美國投資銀行斯蒂費爾公司（Keefe，Bruyette＆Woods）分析師說，在家工作的生活方式似乎已影響年輕員工，整體生產力和創意產生都受影響。摩根大通也注意到一般員工，不只年輕員工生產率下降，並補充：「年輕員工由於不在辦公室，可能會錯過學習機會而處於不利地位。」

摩根大通上週告訴高階銷售和交易員，要求 9 月 21 日之前返回辦公室，這是美國銀行界最強硬的政策，且還鼓勵其他部門員工也回來。紐約總部的人員容納量可達 50%。

現在全球都在觀察在家工作對員工生產力與企業的影響，南韓也是。疫情以來大多數南韓大企業都讓員工回家工作。韓國企業聯合會（KEF）調查年營收最高的 91 家公司 69 家發現，有 88.4% 表示很多員工還在家工作，大多數企業表示在家工作沒有對生產率產生重大負面影響。

KEF 表示，由於在家工作時生產率幾乎沒有差異，因此公司對在家工作系統的接受程度似乎很高。但接受調查的公司是大型公司，可透過各種 IT 程序管理在家工作者的生產力，小企業可能無力做這種改變。參與調查的 69 家公司中，有 53.2% 企業表示，即使新冠病毒不流行後，也相信在家工作可能會以某種形式繼續存在，但 33.9% 企業不這麼認為。

長遠來看，遠距工作可為招聘提供更大的靈活性。某些雇主如 Facebook 的 Mark Zuckerberg 已提出減少工資的想法，因為員工可以住在便宜的地方。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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