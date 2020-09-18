美國大企業掀破產潮 市場憂只是冰山一角

【文‧黃嬿】

新冠病毒（COVID-19）大流行期間，美國指標型企業接連破產，包括布魯克斯兄弟、赫茲，餐廳連鎖店查克起司、California Pizza Kitchen 等公司，破產企業名單還不斷增加。市場預言，疫情造成的經濟衰退已使數十家大型美國公司破產，這可能只是冰山一角。

百年疫情下，儘管華爾街和房地產市場炙手可熱，但這種流行病仍對無數公司、員工和股東造成持久打擊。據 CNN 報導，最近幾個月各種各樣的公司申請破產保護，除了上述零售與餐飲業，還包括油氣勘探公司 Chesapeake Energy、高檔廚具公司 Sur La Table 和太陽劇團。

已有 118 年歷史的美國最大連鎖百貨商店之一 JCPenney 等企業可以透過買家接手挽救業務，但其他百貨商店，例如 Lord＆Taylor 和 Century 21 等百貨，則將完全關閉。報導指出，受疫情影響最大的一些產業影響破產企業最多，如航空破產申請的年率增長 110%，石油和天然氣申請率則增長 45%，娛樂業破產申請也年增 22%。

根據投資銀行傑富瑞（Jefferies）報告指出，儘管美聯儲和國會提供空前的援助，截至 8 月底，美國大企業破產申請比去年同期大增 120%，包括 5~6 月期間的創紀錄 34 份申請。但包括中小企業等整體破產率並沒有提升，主要是因為小企業根本沒有能力破產，因為陷入困境而需要破產的企業必須支付律師費用才能出庭並編制重組計畫，這些公司沒有資金可以支付。

報導還提到小企業較少申請破產的其他因素還有銀行提供的寬容計畫和政府援助，例如延誤申請的薪資保護計畫，但是這些救濟計畫最終將到期。傑富瑞預計破產申請將會加速，事實上銀行早就準備好迎接這一波違約浪潮，包括摩根大通、花旗集團和美國銀行等主要銀行的利潤在第二季暴跌，因預留數百億美元彌補信貸損失。

報導指出，美國政府刺激計畫為消費者提供直接援助，為小企業提供可寬恕的貸款，並為航空公司提供數百億美元。此外，美聯儲將利率降至零，並向金融體系注入數兆美元資金釋放凍結的信貸市場，美聯儲甚至開始首次購買公司債券，包括垃圾債券。

惠譽國際評級（Fitch Ratings）數據顯示，僅 8 月，美國公司就出售超過 400 億美元垃圾債券，是 2019 年同期 4 倍多。惠譽表示，垃圾債券的發行量接近 2012 年創紀錄的 2,810 億美元。但惠譽仍預計美國垃圾債券違約率將在 2021 年攀升至 8%，相較 2018 年僅 2.4％。

整體而言，從經濟、健康危機到選舉等各個方面，不確定的環境只會使陷入困境的公司更難籌集現金，未來企業破產與違約家數將更多，情況只會愈來愈糟。

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