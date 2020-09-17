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不買奢侈品 比爾蓋茲花大錢在3件東西

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：The Gates Notes）
（首圖來源：The Gates Notes）

【文‧黃嬿】

從賈伯斯以千篇一律衣裝著稱以來，媒體形象的美國科技富豪好像都很節儉，開普通轎車、穿樸素衣服，但其實他們花錢的地方一般人想像不到。如擁有超過 1 千億美元資產的比爾蓋茲（Bill Gates）被譽為節儉的億萬富翁，過去幾年最為人所知的揮霍是花在 3 件事。

Style 報導，比爾蓋茲對奢侈品沒興趣，甚至自豪地分享說，他只戴 10 美元的卡西歐手錶。就像其他億萬富翁賈伯斯和馬克祖克柏，蓋茲對穿著也從一而終，始終是一件領子襯衫搭簡單 V 領毛衣，通常是紫色。

他唯一揮霍的地方是房子，比爾蓋茲 3 月在加州購買價值 4,300 萬美元豪宅，但這只是他難得的放縱時刻。上次為人所知的大筆消費是 1994 年，當時他花 3,080 萬美元在拍賣會買到萊斯特手稿《Codex Leicester》，萊斯特手稿是李奧納多達文西（Leonardo da Vinci）於 1506~1510 年的科學作品，著作加上素描有 72 頁。現在這份文藝復興時期的手稿收藏於蓋茲大型圖書館，但他偶爾會借給博物館展覽。

他第三個大手筆支出是 4 千萬美元的龐巴迪 BD-700 全球快遞私人飛機，主要用於商務旅行。至於豪宅，除了加州豪宅，蓋茲在華盛頓耗資 1.27 億美元建造的豪宅有彈跳床房間，天花板高 6 公尺。他在 2019 年的 Reddit 問答時說，他有一間漂亮的房子，包括一個彈跳床房間，似乎有點過頭，但他的孩子喜歡用來消耗多餘體力。

除了蓋茲，世界一些最富有的人都以節儉著稱。華倫巴菲特（Warren Buffett）現在還住在 1958 年於內布拉斯加購買的小房子，每天早上吃麥當勞早餐，他也不買豪宅、遊艇和超跑。巴菲特甚至多年來一直使用 20 美元的翻蓋手機，直到今年 2 月才換成 iPhone 11。

巴菲特曾表示，他從未渴望擁有多間房屋、各種名牌貨和多輛車。巴菲特曾說，他唯一的奢侈品就是私人飛機，因為這為他節省很多旅行時間。巴菲特解釋有些事情錢買不到，到了某個程度的生活品質與花多少錢無關。他說，「我的生活再快樂不過。事實上，如果我有 6、7 棟房子，情況會更糟。所以，我擁有所需要的一切，且我不再需要了，因為到一個程度，錢不會讓我生活更快樂。」

據《富比士》（Forbes）2019 年全球億萬富翁名單，全球共有 2,153 名億萬富翁。億萬富翁是指資產淨值至少 10 億的人，通常以美元等主要貨幣計算。這 2,153 人總淨資產為 8.7 兆美元。Business Insider 算過，典型的億萬富翁每年負擔得起 8 千萬美元。對傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）等人而言，支出 88,000 美元等於一般美國人支出 1 美元。

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