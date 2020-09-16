止痛藥不只減輕疼痛 還可能讓你太具「冒險精神」

【文‧Nana Ho】

乙醯胺酚（Acetaminophen）是全球最常用的止痛藥，在台灣以普拿疼（Panadol）之商標名廣為人知，但乙醯胺酚的作用遠不只是減輕疼痛，科學家早在先前就發現乙醯胺酚也會使人們更願意做出冒險行為及決策，最新研究進一步揭露了這項後果。

過去研究發現，乙酰氨基酚會讓人在考慮冒險活動的風險時減少擔憂，不會感到害怕，儘管乍看之下似乎是正面影響，但考量到美國近 25% 人口每週都會服用乙醯胺酚，減少風險意識和增加冒險精神可能會對社會產生重要影響。

《社會認知與情感神經科學》（SCAN）的最新研究中，俄亥俄州立大學團隊利用一般非處方藥，進一步探索了乙醯胺酚是如何影響人們的行為變化。團隊找來超過 500 名大學生，在隨機分配了安慰劑與 1,000 毫克乙醯胺酚（成人建議單一最高劑量）後進行了一系列實驗。

實驗中受試者必須在電腦上用打氣機充飽一個氣球，每一下打氣都可能賺到虛擬獎金，但氣球爆炸將會反過來扣款，受試者必須盡可能賺到最高獎勵。結果顯示與謹慎保守的安慰劑組相比，服用乙醯胺酚學生在測試過程中更願意承擔風險——簡單來說，他們充爆了更多的氣球。

研究作者、神經科學家 Baldwin Way 解釋，如果受試者有規避風險的想法，可能會在打氣數次後便選擇兌現，但對那些使用乙醯胺酚的人來說，他們並沒有因為氣球逐漸變大感受到對破裂的焦慮和負面情緒。

除了氣球模擬，參與者還進行了幾項模擬實驗，包含將整日收入押注於體育樂透、從高橋上高空彈跳或駕駛沒有安全帶的汽車，評估他們在各種情境下感知風險的情況。

基於測試的平均結果，研究小組得出結論，即使觀察到的影響很小，服用乙醯胺酚者與高風險選擇間存在顯著的關係，而藥物對冒險行為的明顯影響也可以透過其他心理狀況來解釋，像是減輕對爆破的焦慮感。

儘管作用可能很小，但基於乙醯胺酚廣泛使用的情況，Way 認為未來必須得對人們選擇和願意承擔的風險造成的影響進行更多研究。除此之外，考量到美國 CDC 甚至推薦疑似新冠肺炎患者可服用相關藥物減輕症狀，根據研究結果，醫生可能想重新考慮一些使用乙醯胺酚的建議。

「如果一些人正在使用乙醯胺酚，即使他們出現輕微新冠肺炎症狀，也許會認為離開住家去和朋友相聚是沒有風險的。」

The Most Common Pain Relief Drug in The World Induces Risky Behaviour, Study Suggests

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