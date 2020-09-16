聽新聞
test
0:00 / 0:00

止痛藥不只減輕疼痛 還可能讓你太具「冒險精神」

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：shutterstock）
（首圖來源：shutterstock）

【文‧Nana Ho】

乙醯胺酚（Acetaminophen）是全球最常用的止痛藥，在台灣以普拿疼（Panadol）之商標名廣為人知，但乙醯胺酚的作用遠不只是減輕疼痛，科學家早在先前就發現乙醯胺酚也會使人們更願意做出冒險行為及決策，最新研究進一步揭露了這項後果。

過去研究發現，乙酰氨基酚會讓人在考慮冒險活動的風險時減少擔憂，不會感到害怕，儘管乍看之下似乎是正面影響，但考量到美國近 25% 人口每週都會服用乙醯胺酚，減少風險意識和增加冒險精神可能會對社會產生重要影響。

《社會認知與情感神經科學》（SCAN）的最新研究中，俄亥俄州立大學團隊利用一般非處方藥，進一步探索了乙醯胺酚是如何影響人們的行為變化。團隊找來超過 500 名大學生，在隨機分配了安慰劑與 1,000 毫克乙醯胺酚（成人建議單一最高劑量）後進行了一系列實驗。

實驗中受試者必須在電腦上用打氣機充飽一個氣球，每一下打氣都可能賺到虛擬獎金，但氣球爆炸將會反過來扣款，受試者必須盡可能賺到最高獎勵。結果顯示與謹慎保守的安慰劑組相比，服用乙醯胺酚學生在測試過程中更願意承擔風險——簡單來說，他們充爆了更多的氣球。

研究作者、神經科學家 Baldwin Way 解釋，如果受試者有規避風險的想法，可能會在打氣數次後便選擇兌現，但對那些使用乙醯胺酚的人來說，他們並沒有因為氣球逐漸變大感受到對破裂的焦慮和負面情緒。

除了氣球模擬，參與者還進行了幾項模擬實驗，包含將整日收入押注於體育樂透、從高橋上高空彈跳或駕駛沒有安全帶的汽車，評估他們在各種情境下感知風險的情況。

基於測試的平均結果，研究小組得出結論，即使觀察到的影響很小，服用乙醯胺酚者與高風險選擇間存在顯著的關係，而藥物對冒險行為的明顯影響也可以透過其他心理狀況來解釋，像是減輕對爆破的焦慮感。

儘管作用可能很小，但基於乙醯胺酚廣泛使用的情況，Way 認為未來必須得對人們選擇和願意承擔的風險造成的影響進行更多研究。除此之外，考量到美國 CDC 甚至推薦疑似新冠肺炎患者可服用相關藥物減輕症狀，根據研究結果，醫生可能想重新考慮一些使用乙醯胺酚的建議。

「如果一些人正在使用乙醯胺酚，即使他們出現輕微新冠肺炎症狀，也許會認為離開住家去和朋友相聚是沒有風險的。」

The Most Common Pain Relief Drug in The World Induces Risky Behaviour, Study Suggests

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

痛風亂吃止痛藥 小心腎損傷

痛風反覆發作又吃止痛藥 小心腎損傷

魔術師大衛布萊恩「拉氣球」升空9千公尺 宛如「天外奇蹟」真人版

男子乙狀結腸扭轉造成腸阻塞 肚子腫脹如氣球

相關新聞

止痛藥不只減輕疼痛 還可能讓你太具「冒險精神」

乙醯胺酚（Acetaminophen）是全球最常用的止痛藥，在台灣以普拿疼（Panadol）之商標名廣為人知，但乙醯胺酚的作用遠不只是減輕疼痛，科學家早在先前就發現乙醯胺酚也會使人們更願意做出冒險行為及決策，最新研究進一步揭露了這項後果。

月球沒有氧氣卻生鏽了 肇因來自地球

地球上處處可見生鏽的鐵，但鐵要生鏽有兩個不可或缺的條件：水與氧氣。而月球──我們的衛星，一顆理應乾燥無比且沒有氧氣存在的天體，近日卻被探測器發現它也有鐵鏽的痕跡。

科學家用 VR 模擬「交換身體」實驗 一探自我意識與身體間的聯繫

許多影視作品中都會出現「交換身體」的橋段，雖然現實中並未曾出現實際案例，但最近科學家進行了類似的實驗，發現當身體「交換」時，人的記憶和自我意識都會出現一些變化，就好像你的大腦正在嘗試適應對新身體的認知一樣，這提供一種全新的角度來窺見身體與心理間聯繫關係。

自然有療癒力量 兒童戶外玩耍可抵銷玩3C不良影響

現在的孩子很少有自由活動的機會，父母總是覺得他們待在家裡更安全，間接養成愈來愈多螢幕兒童。最新研究發現，螢幕時間過多與年輕人心理健康狀況差有關，但是如果能增加在大自然活動的時間，可以抵消螢幕時間帶來的不良影響。

想成為首批火星定居者？馬斯克：壽終正寢機率低

現在看起來，科學家打定主意要將人類在地球上的生活搬到火星上，全世界科學家正在研究殖民火星需要的一切技術，以及維持長期的生存後援，並最大程度降低死亡風險，但火星計畫的先鋒者之一──馬斯克（Elon Musk）對人類的夢想潑冷水，他說首批火星任務中的定居者很可能會意外死在火星上。

研究：瀝青也是 PM2.5 的主要貢獻者

瀝青是一種幾乎無處不在的物質，在道路、屋頂和車道中都可以發現，但是很少人會注意到這些細節，就連城市空氣質量管理計畫也很少將化學排放納入其中。但最新研究發現，其實瀝青（pollutants ）是城市地區空氣污染物的重要來源，特別是在炎熱和晴天的日子裡。

財富繼承愈多 人們壽命愈長

一個人的壽命除了基因影響之外，還有很多社會因素，包括教育、收入、環境醫療資源等，最新研究還發現，財富轉移的數量和頻率，與個人的壽命之間存在直接關係，簡單來說就是為孩子或年邁的父母提供金錢或資源，可能會延長他們的壽命。

「小睡片刻」有益心臟健康 但午睡超過 1 小時可能增加死亡風險

大部分人應該都有過打盹經驗，不用擔心，白天小睡片刻（午休）已被認定具有對抗疲勞功效、是健康的生活方式。不過一篇新研究提醒，雖然白天小睡對身體無害，但若睡超過 1 小時就要小心可能增加死亡風險。

如何打造成功團隊 先看比爾蓋茲如何經營夫妻關係

聰明人總是令人羨慕，但大部分工作都需要與人互動，這時候聰明不見得發揮作用，成功的人際互動可為公司帶來更大利益，這也是為什麼愈來愈多討論聚焦情商對組織的重要性，我們可從成功人士身上找到答案，而比爾蓋茲和妻子梅琳達的婚姻故事，或許可以給我們一些線索。

成千上萬顆低軌通訊衛星 將改變天文觀測方式

為了低軌通訊衛星市場布局，SpaceX 已發射了約 600 顆星鏈（Starlink）衛星至天空待機，而這只是個開端。若要達成目標，SpaceX 預計將發射 12,000 顆星鏈衛星，且不包括其他也想打入市場的 Amazon、OneWeb 等企業。根據一份新報告，大量低軌人造衛星將從「根本上」改變天文學家對宇宙的觀測方式。

50年研究發現 個性並非一成不變

俗話說 3 歲看大、7 歲看老，意指人格特質早在幼年階段就定型，但其實我們的人格特質並非完全不變。隨著年齡增長，每個人的個性都會在稱為成熟原理下變得更好，科學家認為這是人類適應一生各種社會期待後的結果。

對馬斯克來說 未來的鎳可能比黃金更有價值

特斯拉在今年成為全球最值錢的汽車公司，對其執行長馬斯克來說，黃金跟鑽石都比不上「鎳」這種金屬重要，因為它是電池中最重要的組成元素，同時也越來越難取得。

熱門新聞

止痛藥不只減輕疼痛 還可能讓你太具「冒險精神」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。