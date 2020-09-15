月球沒有氧氣卻生鏽了 肇因來自地球

【文‧Emma stein】

地球上處處可見生鏽的鐵，但鐵要生鏽有兩個不可或缺的條件：水與氧氣。而月球──我們的衛星，一顆理應乾燥無比且沒有氧氣存在的天體，近日卻被探測器發現它也有鐵鏽的痕跡。

在氧氣和水充足的情況下，鐵會完全氧化成鐵鏽（也稱氧化鐵），地球上常見生鏽的鐵釘，而火星因為古代曾有過水和氧氣，也被發現有生鏽鐵。但科學家最近在挖掘印度太空研究組織繞月衛星「月船一號（Chandrayaan-1）」的數據時，卻驚訝發現幾乎不存在大氣層的月球，居然也生鏽了。

已知月球的大氣非常稀薄、接近真空，是一塊乾燥的天體，雖然兩極附近有水冰痕跡、表面也有各種富含鐵的礦物，但其中應該不包含發現赤鐵礦（氧化鐵形式之一）。一般來說，赤鐵礦是鐵暴露於氧氣和液態水的環境中所形成（氧氣從鐵中除去電子），雖然有其他過程也能形成赤鐵礦，但氫會給鐵添加電子從而阻礙鐵鏽形成，而月球又因太陽風影響堆積了不少氫，照理說形成鐵鏽難上加難，究竟赤鐵礦如何出現在月球上？

經過數月研究，科學家終於有了結論：肇因可能來自地球。當月球穿過地球磁場的尾巴時可以暫時與太陽風隔絕，而來自地球的氧氣透過這條磁場尾巴抵達月球、並趁此時與水分子相互作用，進而導致鐵鏽生成。

另一個可能性則是有隕石不定時撞擊月球後，在月球表面釋放水分子同時加熱表面，導致月球表面發生氧化。

不過還有個懸而未決的問題，月球背面也發現微量鐵鏽痕跡，來自地球的氧氣應該無法到達那裡，因此科學家也還說不清月球上水與岩石的相互作用到底為何，不過透過建立模型，科學家也可以藉此解釋為何其他無大氣層的天體（如小行星）上也能發現赤鐵礦。

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