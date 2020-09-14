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科學家用 VR 模擬「交換身體」實驗 一探自我意識與身體間的聯繫

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
（首圖來源：Unsplash）

【文‧Nana Ho】

許多影視作品中都會出現「交換身體」的橋段，雖然現實中並未曾出現實際案例，但最近科學家進行了類似的實驗，發現當身體「交換」時，人的記憶和自我意識都會出現一些變化，就好像你的大腦正在嘗試適應對新身體的認知一樣，這提供一種全新的角度來窺見身體與心理間聯繫關係。

在這項實驗中，研究人員找來 33 對朋友，讓他們戴上 VR 頭盔模擬交換身體的情境。簡單來說，當你戴上 VR 頭盔，睜開眼看見的世界就是你朋友眼中的視角，即使低下頭，看見的也是你朋友的身體。

實驗只進行了幾分鐘，研究人員很快注意到受試者的意識就已經投入在交換身體的情境中：當其中一人受到玩具刀的威脅時，另一人會開始流汗。

這種投射反應不僅僅是身體感受。根據實驗前和實驗中所提出的問題，研究人員發現，受試者在健談、開朗、獨立和自信度上很快就變得更像自己的朋友，而不是自己。

瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）神經科學家 Pawel Tacikowski 認為，《iScience》這項研究顯示自我概念具有迅速改變的潛力，這帶來一些潛在有趣的實際意義。

「患有憂鬱症的人通常對自己有非常僵化和消極的信念，這可能會破壞他們的日常生活，如果能稍微改變這種幻覺，或許可以讓這些信念不那麼嚴重。」

實驗也顯示交換身體對記憶力的影響：當參與者身體互換後，在情景記憶測試中表現較差，彷彿記憶隨著自我認知的更動一起消失了。

Tacikowski 認為，考量到人們普遍更擅長記住與自己相關的事物，很可能是當人在「交換身體」的幻覺中迷失對自我的判定，就會出現無法好好記住情境的情況。

而研究也顯示了相同結果，那些在交換身體後更願意接受自己已經成為「新的我」、自我感知明顯向朋友轉變的人，在隨後的記憶力測試中也表現得更好。

研究人員推測，這很可能是因為他們的「自我不連貫」感受較低，即當自我意識和身體知覺的落差感較低時，這種不連貫性對大腦情景記憶的編碼方式影響也較小。

這項研究提出了各式各樣有趣的問題，像是身體和心理間的關聯，我們是如何因為居住的身體轉變看法，也間接顯示當身體隨著時間推移變化衰老時，心理上的後果是必須產生。

當然，還需要更廣泛、更長時間的研究才能清楚其中的確切影響，但 Tacikowski 認為，這項結果將可以幫助人們理解幾種人格解離障礙的患者，包含精神狀態與身體之間存在脫節的情況。

「小時候，我喜歡想像在別人的身體中醒來會有什麼樣的感覺，許多孩子可能都擁有這些幻想，但我想我只是從來沒有因為長大而拋棄這種想法──我只是把它變成了我的研究工作。」

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