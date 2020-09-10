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自然有療癒力量 兒童戶外玩耍可抵銷玩3C不良影響

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Farhad Sadykov CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Farhad Sadykov CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

現在的孩子很少有自由活動的機會，父母總是覺得他們待在家裡更安全，間接養成愈來愈多螢幕兒童。最新研究發現，螢幕時間過多與年輕人心理健康狀況差有關，但是如果能增加在大自然活動的時間，可以抵消螢幕時間帶來的不良影響。

這篇發表在《PLOS ONE》上的研究是根據 186 個先前發表的研究數據做進一步的分析，研究人員確認花更多時間在掌上遊戲機、電視和電腦等 3C 產品上的年輕人，更有可能出現行為和情感問題，並表現出攻擊性和注意力缺陷等症狀。年輕人也更容易發生學習或社交困難。相反地，在戶外度過更多時間並增加在大自然裡玩遊戲和學習的兒童，則不太可能具有這些不良特徵。

全球兒童和青少年的精神衛生疾病患病率正在上升。據美國疾病控制和預防中心估計，在美國，大約 3~17 歲的兒童中有 7% 被診斷出行為問題。而美國的孩子平均每天花 7 個半小時在螢幕上。

每個年齡階段的症狀不同，這篇研究的作者澳洲阿德萊德大學 (University of Adelaide) 博士候選人 Tassia Oswald 表示，5 歲以下兒童的螢幕時間過多通常與不良的認知結果有關，這是有道理的，因為在那個年齡段，他們正在發展諸如語言的認知能力。而在青少年中，比較多發生心理健康問題例如抑鬱症和焦慮症。

但是螢幕是真正的問題嗎？心理健康問題與人際關係、以前的創傷經歷、霸凌、荷爾蒙、發育階段和遺傳因素，都可以不同方式影響年輕人的心理健康，很難確定增加螢幕時間是否是症狀，還是心理健康下降的原因。

澳洲斯威本大學 (Swinburne University of Technology) 教授 Karen Malone 的研究發現，兒童和青少年的心理健康狀況與他們在無人看管的情況下漫遊的自主權之間存在正相關係。在高收入國家和較富裕地區的孩子在獨立行動方面受到的限制最大，父母考量的通常是安全，而低收入國家的孩子自主權通常比較高，但在這些地區沒有看到心理健康問題正在增加的證據。

孩子們黏在螢幕上，主要是因為讓他們外出玩耍的文化消失了，Malone 認為，導致孩子心理健康下降的真正催化劑，可能是缺乏自主探索，而不是螢幕本身。

PLOS ONE》刊登的研究還發現，增加在大自然的活動時間與積極的心理健康結果有關。因此毫無疑問，自然時間可以改善孩子的健康和快樂感，並改善注意力和專注力。

努力鼓勵平衡活動是一件好事，因此，如果孩子在電子遊戲上花費一個小時，則鼓勵他們到戶外玩一個小時。但前提是，我們的社會需要更多的綠色空間，包括基礎設施以及文化的轉變，讓孩子自由的在戶外漫遊。

研究作者 Oswald 說，「儘管在這一領域還需要做更多的工作來幫助我們理解為什麼會這樣，但重要的是，科技不應成為年輕人在閒暇時間唯一能做的事情。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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