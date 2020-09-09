想成為首批火星定居者？馬斯克：壽終正寢機率低

【文‧黃嬿】

現在看起來，科學家打定主意要將人類在地球上的生活搬到火星上，全世界科學家正在研究殖民火星需要的一切技術，以及維持長期的生存後援，並最大程度降低死亡風險，但火星計畫的先鋒者之一──馬斯克（Elon Musk）對人類的夢想潑冷水，他說首批火星任務中的定居者很可能會意外死在火星上。

2013 年當火星一號 (Mars One) 開放申請時，很多人蜂擁而至，這些人願意買單程票去火星，在那裡壽終正寢。據 Popular Mechanics 報導，當時有一名化學家 Taylor Rose Nations 提出申請，他說：「如果我能去火星並成為人類的小白鼠，我願意將自己的身體捐獻給科學。我覺得這對我個人而言是值得的，這有點自私，但只要轉過身去看看地球，那是一個終生的夢想。」

不過，馬斯克指的是在惡劣條件下的意外死亡，而不是壽終正寢。這週馬斯克在一場人類到火星的峰會上闡述他的宏偉野心，他說他的目標是 2050 年在火星上建立一個可以自我維生的城市，但他也說明定居者在建造這種行星外的文明時會面臨的風險。

他在活動中說，「我認為，進入火星並不是問題。根本問題是建立基地，在火星上建立能夠自我維持的城市。」馬斯克說現在的首要任務是建立可重複使用的火箭技術，以及複雜的生命支持系統。

馬斯克還討論他的星際飛船 (starship) 進展。他在 2019 年 11 月的推文中說，由於行星每兩年僅對齊一次，因此需要一千艘星際飛船才能打造一個可持續的火星城市。

他說的星際飛船是一個巨大的太空船，可以載送多達 100 名乘客或 100 噸貨物運送到火星。SapceX 最近將全尺寸原型機發射到 150 公尺的高度，讓許多觀看直播的人眼睛為之一亮。而且許多未來的原型機已經在建造中，還有超級重型 (Super Heavy) 機種，這是一種發射太空船的巨型火箭助推器，旨在將其星際飛船送入軌道。

但 NASA 有不同的想法，NASA 的高級生命支持項目是可自給自足的，NASA 表示，未來人類任務需要的先進生命支持技術包括用於大氣活化、水回收和廢物處理 / 資源回收等物理化學技術、食品生產生物加工機，以及與集成子系統操作相關的系統建模、分析和控制。

換句話說，NASA 認為應該為月球上或火星上的同一組人提供長期的生命支持，而不是每隔幾個月就需要有一批人從地球飛過去輪替一次，因此需要在行星上為整個人口提供食物、住所、醫療服務以及精神和情感刺激。

此外還要有修復所有問題的方法，科學家偏愛 3D 列印機以及諸如配體鍵合之類的化學過程，因為生物系統具有自我複製的優勢，考慮到有效載荷的問題，只要攜帶原材料過去就好，不必從地球帶很多東西去火星。現在 NASA 正在資助類似研究。

但無論如何，首批火星定居者要能在火星上終老一生機率不太高，不過馬斯克說即使這是一個很艱難的任務，很大的機率會死亡，但如果成功的話，那將是非常光榮的事。

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