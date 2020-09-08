研究：瀝青也是 PM2.5 的主要貢獻者

【文‧Nana Ho】

瀝青是一種幾乎無處不在的物質，在道路、屋頂和車道中都可以發現，但是很少人會注意到這些細節，就連城市空氣質量管理計畫也很少將化學排放納入其中。但最新研究發現，其實瀝青（pollutants ）是城市地區空氣污染物的重要來源，特別是在炎熱和晴天的日子裡。

數十年來有關車輛排放法規的研究已經改善了城市空氣品質。但是《科學進展》（Science Advances）刊載的最新研究顯示，有一些與燃燒無關的來源已成為污染的重要貢獻者。

收集新鮮的瀝青並加熱到不同的溫度後，耶魯大學研究人員觀察到，一般道路和房屋使用的瀝青會在各種溫度和太陽條件下產生複雜的有機化合物混合物，其中也包含有害污染物「二次有機氣溶膠」（SOA）的情況，而這正是 PM2.5 的主要貢獻者。

在夏季氣溫之下，排放量在一段時間後會趨於平穩，但仍以穩定的速率持續存在同時團隊也觀察到當瀝青暴露於中等太陽輻射時，排放量會顯著增加，道路瀝青甚至可增加達 300%。

在將美國城市瀝青道路（45%）和屋頂（20%）的使用比率納入考量後，研究人也針對城市空氣質量研究主要目標洛杉磯，推算瀝青可能帶來的潛在排放量影響，結果顯示，根據排放化合物類型不同，其潛在形成的 SOA 量甚至可與當地汽柴油車排放量相提並論。

不過研究團隊也指出，與汽柴油車和個人護理、清潔用品中的揮發性化學物質相比，瀝青排放對臭氧形成的影響微乎其微，但同樣的，我們還是得尋找更環保的方法。

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