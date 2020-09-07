財富繼承愈多 人們壽命愈長

【文‧黃嬿】

一個人的壽命除了基因影響之外，還有很多社會因素，包括教育、收入、環境醫療資源等，最新研究還發現，財富轉移的數量和頻率，與個人的壽命之間存在直接關係，簡單來說就是為孩子或年邁的父母提供金錢或資源，可能會延長他們的壽命。

財富的確對人的壽命有重大影響。倫敦大學學院進行的一項研究發現，最富有的人比最貧窮的人更長壽。最富有的男人在 50 歲時還可以健康的生活 31 年，而最貧窮的人群則大約只有 22~23 年健康的生活。而最富裕群體的女性在健康方面的壽命可額外延長 33 年，而最貧困的女性則延長 23~25 年。

慷慨行為也可以延長他人的壽命，這裡指的代際財富轉移可以包括金錢，但也可以包括房屋、福利或時間。荷蘭格羅寧根大學 (University of Groningen) 空間科學學院的助理教授 Tobias Vogt，也是該論文作者之一說，「生命之初就是依賴他人。而在一生中幫助人現在是個好主意」。

研究人員發現，高財富轉移以致人們壽命更長的國家，有一個共同因素是這些國家表現出較強的社會凝聚力。研究人員使用楊百翰大學一項涉及 30 萬人的研究發現，與那些社交關係較少或沒有社會關係的人相比，社會關係較強的人的生存率高 50％。

在資源共享和降低死亡率的數據方面，西歐和日本排名最高。報告指出，法國和日本是死亡率風險最低的國家，其平均個人財富轉移量最高，這些國家的將其終生收入的 68~69% 轉移給他人，而死亡率比中國和土耳其低兩倍，中國和土耳其轉移財富為終生收入的 44~48%。

研究人員報告指出，南美國家在財富轉移方面也排名很高，他們分享一生平均收入的 60% 以上。而撒哈拉以南非洲和東南亞國家是人們最無法分享一生收入的區域，並且也是壽命較短的國家。

不列顛哥倫比亞大學經濟學教授，也是聯合國世界幸福報告作者之一 John Helliwell 認為，人們會有慷慨的舉止，與信任、相互尊重和團結感有關。而更快樂的人也會更健康。

今年即使新型冠狀病毒大流行席捲歐洲，芬蘭也連續第 3 年保持最幸福的國家稱號。Helliwell 說，「相互信任度高的社會更有可能具有韌性，這可以從最近它們對抗冠狀病毒的表現中看出」。

Helliwell 認為，這項報告講述一個進化的故事，他說，做為一個物種，人類的集體承受力與適者生存的個體無關，而與最合作的社會的生存有關。

但是隨著經濟成長停滯，未來幾年我們自己、孩子與父母將面臨資源緊縮的前景，但研究人員說，這種慷慨行為不一定是財富轉移，從西班牙和法國社會可以學到，將重要的東西轉移給親人最有價值的方法，還可以是做飯、照顧並朗讀。該研究已刊登在《美國國家科學院院刊》。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】