「小睡片刻」有益心臟健康 但午睡超過 1 小時可能增加死亡風險

【文‧Emma stein】

大部分人應該都有過打盹經驗，不用擔心，白天小睡片刻（午休）已被認定具有對抗疲勞功效、是健康的生活方式。不過一篇新研究提醒，雖然白天小睡對身體無害，但若睡超過 1 小時就要小心可能增加死亡風險。

每個人的午睡時間不等，從幾分鐘到 1 小時以上都有，睡多睡少是否有差別？科學家先前已進行過一些觀察性研究，調查午睡時間是否影響健康，普遍認同小睡可以改善身體效能、抵消「睡眠債（sleep debt，註）」帶來的負面影響。

但中國廣州醫科大學團隊分析了 20 多個研究 313,651 名參與者的數據，其中有 4 成人平時有午睡習慣，與不睡午覺的人相比，研究人員發現每次午睡 1 小時以上的人罹患心臟病之可能性提高了 34%，其中婦女每天午睡 1 小時以上影響最明顯，死亡風險（早死、心臟病）增加了 22%。

不過若每晚睡眠時間少於 6 小時，則午睡不會增加死亡或罹患疾病的風險，對那些夜晚睡眠時間不足的人來說，白天小睡片刻（30～45 分鐘內）反而有機會改善心臟健康。

根據美國睡眠醫學會建議，白天給自己 15～30 分鐘短暫的「休憩」時間可以改善心情、提升創造力與內隱記憶，但這並不代表可以替換夜間睡眠，成年人每天午休時間最好不要超過 30 分鐘，並盡量每天晚上入睡時間與隔天起床時間都固定。

目前尚不清楚午睡與身體內部運作的確切關聯，但之前有研究稱午睡時間太長會引起炎症，對心臟造成負擔，與其他一些認為午睡可以改善腦功能和降低血壓的研究相矛盾。

註：睡眠債是指因睡眠不足而累積的精神 / 身體疲勞。

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