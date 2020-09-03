如何打造成功團隊 先看比爾蓋茲如何經營夫妻關係

【文‧黃嬿】

聰明人總是令人羨慕，但大部分工作都需要與人互動，這時候聰明不見得發揮作用，成功的人際互動可為公司帶來更大利益，這也是為什麼愈來愈多討論聚焦情商對組織的重要性，我們可從成功人士身上找到答案，而比爾蓋茲和妻子梅琳達的婚姻故事，或許可以給我們一些線索。

比爾蓋茲的職業生涯建立在強大的邏輯和數學技能上，有解決技術問題的訣竅，但他也承認自己缺乏其他長處，例如強大的人際交往能力，從比爾蓋茲一系列紀錄片可看到，他母親如何在兒時階段就看到他的缺點，如何訓練他的社交能力。

蓋茲 2017 年一則推文就說，希望自己早知道智力並不是萬能。「智力採取許多不同形式，不是一維的，且不像我以前想像的那麼重要。」如同心理學家 Howard Gardener 確定 9 種智力，比爾蓋茲說，成功的關鍵在於找到自己的那種。

情商是其中一種，即識別、理解和管理情緒的能力。當團隊合作時，情商的品質無價，因情感在我們與他人打交道時發揮關鍵作用。Inc 報導針對蓋茲與梅琳達的婚姻關係找到 3 個成功情商線索，分別是同理心、提供回饋與尊重。

大部分人面對員工、家人或朋友向你抱怨你認為不重要的事時，都會選擇忽略，但高情商者的做法是表現同理心。梅琳達在 2018 年的 GatesNotes 回答讀者問題寫道：「我愛比爾，是因為他心地善良，會聽別人的話，讓自己被別人說的話打動。當我講述所見所聞的故事時，他會感覺到，他可能會要求我收集一些數據以便衡量，但他並不懷疑我經歷的真實性或判斷的正確性。」這顯示出同理心的 3 種態度，首先是傾聽、確定對方的感受、不要判斷。

第二個是提供寶貴的回饋。蓋茲談到與梅琳達的相處模式時說：「當我對某事充滿熱情，我會指望她站在現實立場。她幫助我理解何時我可以更積極，以及何時需要放鬆。」他說，當團隊成員互相信任，提供建設性回饋時，各種規模的團隊都將蓬勃發展。當一件事需要改變，回饋無關誰對誰錯，而是為了進步。

第三是從尊重開始。蓋茲說與梅琳達的關係是夫妻也是工作夥伴，他說，「在兩種意義上，我們都是合作夥伴。」梅琳達也稱讚自己與蓋茲的平等關係。尊重是最難的事，尤其是對亞洲企業習慣一言堂的文化而言，但賦予團隊所有權，讓他們覺得自己是合作夥伴，能自由探索和分享新想法，而不是賣身來工作，才能激發更大的生產力，因為一旦員工感到被尊重和重視，特別是如果他們對產品有主導感，更會全力以赴。

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