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50年研究發現 個性並非一成不變

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Franck Michel CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Franck Michel CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

俗話說 3 歲看大、7 歲看老，意指人格特質早在幼年階段就定型，但其實我們的人格特質並非完全不變。隨著年齡增長，每個人的個性都會在稱為成熟原理下變得更好，科學家認為這是人類適應一生各種社會期待後的結果。

2018 年刊登在《人格與社會心理學》雜誌的研究說明，從 1960 年開始，心理學家調查超過 44 萬名高中生，學生需回答從情緒狀況反應到完成工作效率等問題。50 年後研究人員追蹤其中 1,952 名受訪者並進行相同調查，結果發現 60 多歲時，受訪者衡量鎮靜、自信、領導能力和社交敏感性等問題得分，比青少年時高得多。

Live Science 訪問研究作者之一、伊利諾伊大學香檳分校心理學家 Brent Roberts 表示，人格是一種發展現象，不是一成不變，但短期看來可能無法察覺變化。根據長時間研究，個性短時間內會穩定不變。

2000 年發表於《心理學公報》的研究，研究人員分析 152 項關於人格的縱向研究結果，參與者年齡從兒童到 70 餘歲，研究人員測量參與者的五大人格特質，包括性格外向、樂於助人、認真負責、開放經驗和神經質，結果發現，個人在人格特質水準，在生命每十年會趨向一致。 

這種一致性模式始於 3 歲左右，甚至更早。報導指出，心理學家不會使用人格特質測驗來研究兒童，而是著眼於氣質，即人對世界的反應強度。我們以獨特的氣質進入世界，研究發現小時候的氣質與成年人的人格特質相對應，如我們隨和還是容易發脾氣，渴望或更不願與陌生人交往。

密西根州立大學心理學教授 Brent Donnellan 表示，3 歲的害羞孩子行為，與 20 歲有很大不同，但有個潛在核心。他們認為，早期氣質似乎會影響以後的生活經驗，但隨著時間流逝，我們的性格仍在變化，只是很緩慢。這種微妙變化不會在 5~10 年內注意到，但從長遠來看就會很明顯。

類似的縱向研究再次發現相似的結果。這些研究告訴我們，隨著時間流逝，個性往往會變得更好，心理學家稱之為成熟原理，人們年紀愈大，會變得更外向、情緒穩定、樂於接受和盡責。有些人的變化可能比其他人小，但總體來說，成熟度原則適用每個人。

心理學家認為成熟原理的變化不是因為生命重大事件改變我們，而是各種社會期待讓我們像穿上鞋子，適應上大學、進入職場、成立家庭各方面的隱性規則，最終成為更成熟的人。這項研究告訴我們，不必期望瞬間改變一個人的個性，但也不必放棄，因為性格仍會改變，且長時間來看傾向是變得更好。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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