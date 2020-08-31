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對馬斯克來說 未來的鎳可能比黃金更有價值

聯合新聞網 / 科技新報
▲ 鎳是電動車電池中最主要的成分。（首圖來源：Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) / FAL）
▲ 鎳是電動車電池中最主要的成分。（首圖來源：Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) / FAL）

【文‧Chen Kobe】

特斯拉在今年成為全球最值錢的汽車公司，對其執行長馬斯克來說，黃金跟鑽石都比不上「鎳」這種金屬重要，因為它是電池中最重要的組成元素，同時也越來越難取得。

特斯拉的核心是電動車，電動車的核心是鋰電池，那麼鋰電池的核心是什麼呢？根據馬斯克（Elon Musk）自己的解釋，在特斯拉使用的鋰電池中，鋰的占比其實只有 2%。「技術上來說，我們的電池應該被稱為鎳石墨電池，因為這是整顆電池中最主要的成分。」

而另一個重要的金屬元素「鈷」，可以說是當前電池成本中最主要的部分，曾被視為未來最珍貴的金屬之一，但也因為它太昂貴，各家廠商都已經研發出了無鈷電池，來降低電池成本。猜猜看，無鈷電池中，最主要的成分是什麼？答案是：89% 的鎳。

鎳的價格幾乎只有鈷的一半不到，如果能夠在維持相同效能條件下，將鈷替換成鎳，電動車的鋰電池成本將可以大幅降低。不過在無鈷電池正式導入前，鎳已經對特斯拉舉足輕重。

一輛 Tesla Model 3 的電池中，大約要使用 30 公斤重的鎳，對於一年要生產 30 萬輛車以上的特斯拉來說，至少是 9 千公噸的需求，並且這個數字還會持續增加。

鎳的價格在 2007 年達到歷史高點，隨後就一路崩跌，直到去年才終於止跌回升，不過 2020 又再次跌價。

馬斯克在上個月的投資人會議上才表示，「任何礦場只要能提供高校率而且環境友善的鎳礦，我已經準備好一筆『巨大合約』」。

從市場交易的角度來看，一個長期走低的商品，加上一個前所未有的需求者，剩下的問題就是供給面了，而鎳的生產有很大的問題。

目前的鎳礦開採過程，距離馬斯克說的「高效」與「環保」相去甚遠。主要產鎳國印尼，供應了市場上四分之一的鎳礦，不僅在開採過程需要大量使用煤炭，甚至還需要經過酸浸，來獲得電池廠要求的品質。而這些酸洗後的副產物則透過名為「深海尾礦處置」（deep-sea tailings placement，DSTP）的方式來處理，就是把這些廢棄物透過長長的輸送管，丟到一千公尺深的海底，來減少挖礦廢棄物處理的成本和麻煩。

就在 2019 年，巴布亞紐幾內亞的 Ramu 鎳礦區發生了管線外漏事件，造成不可逆的生態浩劫，外洩的泥漿讓整片海域變成紅色，當地政府要求民眾在 6 個星期內不可食用當地捕撈的漁獲，而肇事的中國冶金公司也被下令停業。

不僅是印尼，包括巴西、俄羅斯等主要鎳礦區，都有環保和安全問題；順帶一提，產鈷大國剛果人民共和國，則是有嚴重的童工問題。

圍繞著鎳礦的各種問題，導致鎳的產量下滑，改進生產方式和廢棄物處理方式的壓力也與日俱增，回到鎳這個商品來看，它處在價格低點、有着強大需求以及糟糕的供應，對某些人來說，這些條件聽起來像是一個不錯的投資機會。而對需求最為迫切的電動車龍頭特斯拉來說，未來的鎳，很可能就跟黃金一樣珍貴。

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