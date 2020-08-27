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經濟不確定性太高 高薪工作復甦速度不如低薪產業

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Alexander Lyubavin CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Alexander Lyubavin CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

新型冠狀病毒（COVID-19）全球大流行讓經濟停擺，對無法遠距工作的低薪工人造成嚴重衝擊，而如今這種衰退正在影響美國的白領階層，儘管疫情受到控制，低薪工作逐漸回到崗位，但白領階層的招聘速度恢復情況不如低薪工作，專家認為白領工作可能演變成永久性失業。

隨著經濟重啟，美國勞工部數據顯示，7 月雇主增加 176 萬個工作崗位，比經濟學家的預期多 30 萬個，失業率下降約 1%，至 10.2%，略高於 2008 年金融危機後的峰值，但從大流行高峰時的近 15% 已大幅下降。

在這場失業風暴中，低薪工人的失業率大約是高薪工人的 3 倍，但是，房地產、資訊和專業技術服務等白領行業這 5 個月以來的總體就業下降情況，已經與大蕭條時期相提並論，甚至更糟。

美國《政客》報導指出，隨著經濟開始恢復到新型冠狀病毒爆發前的正常狀態，低薪行業的恢復速度要快於薪資較高的行業，根據招聘平台 Indeed 的數據，年薪約為 5 萬美元或以上的職位發布仍比去年低 28%，而薪資約為 3 萬美元以下的低薪職位僅減少 12%

經濟學家說，這種趨勢代表白領雇主越來越不願意在經濟不穩定的時候，僱用更多的高薪僱員。長遠來看可能會對經濟帶來麻煩，部分原因是高收入消費者的支出對低薪工作而言是很大的支持。經濟學家擔心如果經濟成長停滯或再次下滑，未來幾個月高薪產業的危機就會浮現。

現在的就業人數也不如大蕭條時期，經濟學家比較今年 2~7 月間每小時工資至少 30 美元行業的失業率，與 2007 12 月至 2009 6 月期間的情況，發現前幾個月資訊產業的就業人數比之前下降 11.4%，而大蕭條時期僅減少 7.7%，管理服務業的就業人數現在減少 4.7%，當時只減少 2.4%

儘管經濟重啟對勞工的需求正在復甦，但包括資訊產業等高薪行業在 7 月繼續裁員。自疫情開始以來，將近 700 萬勞工被減薪，其中大多數是高薪產業。白領工作者被裁員和減薪將對整個經濟產生重大影響，原因是較富有的美國人的支出有助於支持餐館、髮廊或健身工作室等藍領服務業的工作。

富國銀行（Wells Fargo）經濟學家承認，裁員可能會擴散到整個高薪產業，進一步阻礙復甦，白領裁員也可能引發就業不足的趨勢，因為受過良好教育的勞工被迫申請低於技能程度的工作，進而淘汰可能更適合該職位的申請人。

從更廣泛的意義來講，高薪產業招聘的低迷可能是雇主的警告信號，由於高薪雇主招募和僱用新員工既昂貴又費時，他們看到如此多的不確定性，寧願等著看經濟復甦的方向再擴大勞動力。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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