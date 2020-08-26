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是新冠肺炎還是流感？ 從症狀出現順序可以初步評估

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/The National Guard CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/The National Guard CC BY 2.0）

【文‧Nana Ho】

新冠肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情橫掃全球已有半年時間，在各國醫界努力下人們對其了解也越來越多，透過整理 5.5 萬確診者的數據，新研究提供新冠患者可能會出現的症狀順序，盼藉此讓人們能更好分辨流感和新冠病毒。

《Frontiers in Public Health》的新研究中，南加州大學團隊整理世衛組織（WHO）從中國收集的 5.5 萬例確診數據，將症狀出現順序與密歇根大學收集的數千例流感病例進行了比較，同時也整理了加拿大多倫多 150 例 SARS 及南韓回報的 MERS 病例情況。

與其他呼吸道疾病相比，新冠肺炎的初期症狀並不獨特，這也造成醫生難以在第一時間區分，透過整理症狀出現的順序，研究人員認為模型將多少可以協助醫生判斷，進而限制疾病的傳播。

從整理的數據來看，新冠肺炎確診者多數會先發燒，隨後咳嗽、肌肉疼痛，緊接著才是噁心、嘔吐等腸胃症狀，而流感則更多是先有咳嗽、肌肉疼痛．隨後出現頭痛、喉嚨痛等症狀後才開始發燒，最後才是腹瀉。

至於同樣由冠狀病毒引起的 MERS 和 SARS，症狀出現順序比起流感更與武肺相似，但兩者通常會先影響到下消化道，因此腹瀉會最先出現，接著才是噁心和嘔吐。

由於多數武肺患者都會出現發燒，因此就醫時測量體溫可能是有效的篩查機制，這項新研究也間接支持了美國疾管局（CDC）的建議做法，即人們在解除隔離前需測量體溫來確保安全。

考量到武肺比流感更具傳染性，也更常出現群聚感染，讓大眾更了解症狀順序將有助人們阻隔疫情，但必須提醒的是，就像所有的統計數據一樣，症狀的出現順序並非絕對，這項研究並非建議將最初症狀當作是否確診的依據，僅是協助判斷進一步測試與否的評估。

南加大計算生物學研究員 Joseph Larsen 指出，症狀的順序是很重要的資訊，在了解每種疾病的進展方式後，醫生可以更快地判斷某人是否可能患有新冠肺炎或另一種疾病，幫助他們做出更好的治療決策。

*新冠肺炎研究數據僅基於已知感染前往就診的 5.5 萬名中國患者，並未包括無症狀患者。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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