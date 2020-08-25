夏夜涼風不再 科學家：熱浪將測試人類生存極限

【文‧黃嬿】

今年全球都感受到極端高溫的威力，甚至太陽下山熱度還是不減，科學家表示，這種一整天都沒有降溫的天氣會愈來愈普遍，且對人類健康的風險會成倍增加。

美國死亡谷出現 54.4°C 史上最高溫，加州現在面臨嚴峻的野火與停電衝擊，這些都與極端高溫有關，在亞洲，上週中旬以來日本也出現強烈的熱浪，多個城市和地區連續幾天都接近 40°C，如靜岡縣中部濱松市熱到 41.1°C，平了 2018 年 7 月在東京附近創下的高溫紀錄。

CNN 訪問氣象學家分析指出，大氣中上部形成的高壓脊阻止其他天氣系統，例如冷鋒進入該區域，從而產生「圓頂效應」，這種圓頂效應會形成一個類似於蛋糕盤或溫室的蓋子，一旦來自太陽的短波輻射通過，會阻斷長波輻射散逸，從而使熱量在幾天內快速積累。

最讓人難受的是，這種高溫到晚上也不消散，今年 2 月刊登在《自然通訊》期刊研究就預測，如果沒有採取任何措施控制溫室氣體，到 2100 年，北半球大部分地區的夏季，有四分之三天數會出現近乎全天候的極端高溫。

這項研究是來自中國氣象科學研究院、大氣物理研究所和其他研究中心科學家，他們發現複合極端高溫天氣，即白天和夜間溫度均超過日期歷史紀錄的 90% 級距已經出現且還在增加。美國南部、加拿大西北和東南部、西歐和南歐、蒙古和中國東南部，將是經歷複合極端高溫日增幅最大的地區，未來幾十年可能得忍受更多次高溫。

若未來幾十年人類可以減少溫室氣體排放，到 2100 年北半球許多地方的夏天複合極端高溫天數可能從大約 8 天增加到 32 天，與 2012 年相比增加 4 倍水準。如果排放量持續，日夜間連續高溫的天數將達 69 天左右，即四分之三的夏季都處於極端高溫。

研究還發現，遭受複合極端高溫影響的人數也會增加。即使世界朝著可持續發展的方向發展，排放量適度減少且人口增長緩慢，北半球的極端氣候暴露人口仍可能增長近 3 倍。若沒有控制排放量，到本世紀末，受到極端連續高溫影響的人會增加 8 倍。

從歷史看，熱浪是與極端天氣有關的最致命事件，根據美國國家氣象局的統計數據，熱浪平均造成的死亡人數多於洪水、龍捲風甚至颱風。科學家說如果白天很熱，到晚上身體又無法降溫，人們管理熱能的身理機制就會失效，雖然人類最終都必須適應更溫暖的未來，但極端高溫將檢驗人類適應性的極限。

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