快訊

北市推出機車路邊停車月票400元吃到飽 汽車族爆氣怒吼

又有老店熄燈！銀翼違規使用 不改善再罰30萬斷水電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏夜涼風不再 科學家：熱浪將測試人類生存極限

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Antoine K CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Antoine K CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

今年全球都感受到極端高溫的威力，甚至太陽下山熱度還是不減，科學家表示，這種一整天都沒有降溫的天氣會愈來愈普遍，且對人類健康的風險會成倍增加。

美國死亡谷出現 54.4°C 史上最高溫，加州現在面臨嚴峻的野火與停電衝擊，這些都與極端高溫有關，在亞洲，上週中旬以來日本也出現強烈的熱浪，多個城市和地區連續幾天都接近 40°C，如靜岡縣中部濱松市熱到 41.1°C，平了 2018 年 7 月在東京附近創下的高溫紀錄。

CNN 訪問氣象學家分析指出，大氣中上部形成的高壓脊阻止其他天氣系統，例如冷鋒進入該區域，從而產生「圓頂效應」，這種圓頂效應會形成一個類似於蛋糕盤或溫室的蓋子，一旦來自太陽的短波輻射通過，會阻斷長波輻射散逸，從而使熱量在幾天內快速積累。

最讓人難受的是，這種高溫到晚上也不消散，今年 2 月刊登在《自然通訊》期刊研究就預測，如果沒有採取任何措施控制溫室氣體，到 2100 年，北半球大部分地區的夏季，有四分之三天數會出現近乎全天候的極端高溫。

這項研究是來自中國氣象科學研究院、大氣物理研究所和其他研究中心科學家，他們發現複合極端高溫天氣，即白天和夜間溫度均超過日期歷史紀錄的 90% 級距已經出現且還在增加。美國南部、加拿大西北和東南部、西歐和南歐、蒙古和中國東南部，將是經歷複合極端高溫日增幅最大的地區，未來幾十年可能得忍受更多次高溫。

若未來幾十年人類可以減少溫室氣體排放，到 2100 年北半球許多地方的夏天複合極端高溫天數可能從大約 8 天增加到 32 天，與 2012 年相比增加 4 倍水準。如果排放量持續，日夜間連續高溫的天數將達 69 天左右，即四分之三的夏季都處於極端高溫。

研究還發現，遭受複合極端高溫影響的人數也會增加。即使世界朝著可持續發展的方向發展，排放量適度減少且人口增長緩慢，北半球的極端氣候暴露人口仍可能增長近 3 倍。若沒有控制排放量，到本世紀末，受到極端連續高溫影響的人會增加 8 倍。

從歷史看，熱浪是與極端天氣有關的最致命事件，根據美國國家氣象局的統計數據，熱浪平均造成的死亡人數多於洪水、龍捲風甚至颱風。科學家說如果白天很熱，到晚上身體又無法降溫，人們管理熱能的身理機制就會失效，雖然人類最終都必須適應更溫暖的未來，但極端高溫將檢驗人類適應性的極限。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

聯合筆記／疫情下的人類與病毒之戰

疫情減緩資源消耗 地球超載日延後

疫情與熱浪夾擊 日醫療系統恐崩潰

天火焚城錄：閃電風暴狂襲加州...72小時1.1萬擊，引燃失控野火

相關新聞

夏夜涼風不再 科學家：熱浪將測試人類生存極限

今年全球都感受到極端高溫的威力，甚至太陽下山熱度還是不減，科學家表示，這種一整天都沒有降溫的天氣會愈來愈普遍，且對人類健康的風險會成倍增加。

人人瘋股市 年輕世代也拋金追逐

全球低利率時代，推升全世界股市來到史上新高點，熱錢湧進而且似乎沒有撤出跡象，而在金融風暴下成長的年輕世代，過去一直被視為是保守投資的一群人，但在這一次股市榮景中，完全不是這麼一回事。

塑膠微粒無處不在 人體器官也有

從高山到海洋到北極，塑膠微粒已污染整個地球，現在人類透過食物和水、呼吸吸入體內，沒有理由懷疑人體內沒有塑膠微粒，但一直沒有科學發現，且對人類健康的潛在影響也還不清楚。現在有科學家團隊找到新技術，幫助發現人體器官真的有塑膠微粒和塑膠奈米微粒。

太熱減少戶外工作 2050年亞洲每年損失5兆美元

氣候變化被視為是比新型冠狀病毒還要大的生存威脅。麥肯錫 (McKinsey) 針對亞洲 16 個國家出具氣候變遷風險報告指出，亞洲面臨著洪水、乾旱、嚴重颱風以及高溫和高濕條件的危害，而東南亞可能比世界其他地區面臨更嚴重的氣候變化後果。

小腦其實並不小 只有可麗餅厚 皺褶拉平長達90公分

位於腦幹後方的小腦在人們生活中扮演相當重要的角色，與人體感知、運動、思想或情感功能都息息相關，透過使用最新儀器掃描，科學家現在更加掌握小腦的組成以及功能，也發現雖然被稱呼為「小腦」，但小腦其實一點也不小。

味精並不「壞」 加味精可減少鹽用量 讓健康飲食也能美味

最近 BBC 的「歐美式炒飯」影片在網路瘋傳，也再度引起味精（MSG）究竟是否健康的討論，儘管過去數十年來圍繞著味精的討論多偏負面，但已有許多研究澄清這點，最新研究甚至有全新觀點：使用一點味精，可能讓你的食物更健康。

Zoom、Skype難以取代 哈佛研究揭示為何人們需要商務旅行

雖然現在人人都可以使用快速簡易的網路視訊會議技術，例如 Skype、FaceTime、Zoom 等軟體溝通，但昂貴速度又慢的商務旅行仍以超過 GDP 的成長速度增加。哈佛大學增長實驗室研究人員想知道人類為何需要商務旅行，研究發現，一個國家的商務旅行愈多，經濟發展將愈強勁。

數百萬次點閱 人們為何需要辦公室噪音？

疫情期間很多人在家工作，有工程師基於娛樂，開發一些辦公室噪音如印表機、咖啡機和聊天聲的網站，沒想到吸引數百萬次點擊，讓創辦這種網站的人都意外。專家認為，辦公室噪音突然流行，是因為可當作現代工作生活界線模糊的一道虛擬屏障，還可驅逐在家工作的孤獨感。

35年研究 X 世代的一生 中年危機不存在

我們對每個世代的人都有刻板印象，如沉默一代很僵化、嬰兒潮一代自戀、X 世代懶惰、千禧一代一直未成年。但這些假設都是憑印象，很少基於可靠的社會學證據，最近一項針對 X 世代歷時 35 年的研究，發現許多有趣結論，與我們一般熟悉的印象不太一樣。

哪種情緒更能預測失智症？研究：冷漠而非憂鬱

英國劍橋大學（University of Cambridge）新研究顯示，對腦血管疾病患者而言，冷漠（apathy）是失智症早期警訊之一，而不是憂鬱（depression）。

時間旅行者可以安心了 量子領域不存在蝴蝶效應

在《回到未來》、《蝴蝶效應》、《魔鬼終結者》等談及時間穿越的電影中，經常會出現過去的小事帶來難以預料後果的劇情，但物理學家近期透過量子電腦模擬實驗證明，即使你回到過去改變一些決定，現在很可能什麼也不會改變，至少在量子領域是如此。

科學家發現新生物標記蛋白 驗血就能提早發現阿茲海默症

阿茲海默症可能在認知症狀出現以前便在大腦紮根，這也使得早期診斷非常棘手，但最新開發的血液測試或許將改變遊戲規則。

熱門新聞

夏夜涼風不再 科學家：熱浪將測試人類生存極限

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。