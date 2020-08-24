人人瘋股市 年輕世代也拋金追逐

【文‧黃嬿】

全球低利率時代，推升全世界股市來到史上新高點，熱錢湧進而且似乎沒有撤出跡象，而在金融風暴下成長的年輕世代，過去一直被視為是保守投資的一群人，但在這一次股市榮景中，完全不是這麼一回事。

今年以來，散戶投資者已成為不可否認的力量，在大流行期間，股票交易不需要花錢和經濟鎖定期間在家無聊，讓這些人無所事事。彭博（Bloomberg）分析顯示，個人投資者現在占股票交易的 20%，成為市場上第二大投資者群體。去年大約只占 10%。

其中年輕世代紛紛加入股票市場，彭博新聞根據 E*Trade 調查結果指出，美國年輕世代包括千禧世代以及更年輕的 Z 世代，他們因為高度仰賴智慧手機，以及身上有一些現金，成為這次股票交易中交易次數最頻繁的一群人。一項研究顯示，在新冠病毒（COVID-19）大流行期間，34 歲以下的人群交易量大大超過其他世代。

Z 世代和千禧一代投資者中有超過一半的人表示，自 COVID-19 大流行開始以來，他們的交易頻率比以前更多，其他世代增加交易次數的人只有 30%，同時有 46% 的年輕投資者表示，他們更頻繁買賣衍生性金融商品，是平均水平的兩倍。尤其是期權交易，由於散戶投資者利用歷史性的波動性和大幅降低的交易費用，各券商的交易量急劇增加。

Z 世代和千禧一代受訪者有 51% 表示，自冠狀病毒爆發以來，他們的風險承受能力有提高，而總人口這比例為 28%。年輕世代還不斷向股市注入資金，頻率也是總體投資人 2 倍。

E-Trade 交易和投資產品董事總經理 Chris Larkin 聲明表示，進入市場從未如此簡單，他認為剛開始進行交易的投資者應該要更謹慎，研究、列觀察名單、擬定交易策略對經驗不足的投資者至關重要。E-Trade 這份報告於今年 7 月 1~9 日進行，針對線上帳戶有 1 萬美元以上 873 名自主投資者進行調查。

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