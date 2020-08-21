快訊

近期照片全偽造？ 南韓前總統幕僚稱：金正恩昏迷不醒

嘉義民雄豆奶攤等人判6個月 死亡碩士生父嘆：司法黑暗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

塑膠微粒無處不在 人體器官也有

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/velkr0 CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/velkr0 CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

高山到海洋到北極，塑膠微粒已污染整個地球，現在人類透過食物水、呼吸吸入體內，沒有理由懷疑人體內沒有塑膠微粒，但一直沒有科學發現，且對人類健康的潛在影響也還不清楚。現在有科學家團隊找到新技術，幫助發現人體器官真的有塑膠微粒和塑膠奈米微粒。

塑膠微粒是直徑小於 5 公釐的塑膠，奈米微粒的直徑更小於 0.001 公釐，兩者形成主要是由於大塊塑膠傾倒於環境造成。對野生動植物和實驗動物的研究顯示，暴露於塑膠微粒與不孕、發炎和癌症有關。

據《衛報》報導，先前研究發現人們每年至少攝入 5 萬塑膠微粒，且城市居民的塑膠微粒污染正在積累，英國倫敦是去年分析的 4 個城市程度最高的城市。這些顆粒可能含有毒化學物質和有害微生物，並知會影響某些海洋生物

研究人員從研究神經退化性疾病建立的人體組織庫獲得 47 份肺、肝、脾和腎組織樣本，根據他們開發的分析方法，發現人體組織有數十種塑膠，包括塑膠飲料瓶的聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）和塑膠袋的聚乙烯，且所有樣本都發現製造塑膠的雙酚 A（BPA）

美國環境保護署對雙酚 表示關注，表示動物研究發現是生殖、發育和全身性毒物。亞利桑那州立大學的研究人員表示，這些無處不在的生物降解材料可能會進入人體組織並在組織積累，但目前科學家還不知道這可能對健康造成什麼影響。

掌握人體組織的塑膠類別後，接下來科學界就可以進行流行病學研究，開始了解潛在健康風險。此外，人體組織捐贈者通常會提供生活方式、飲食和職業等資訊，科學家可進一步了解人們接觸塑膠微粒的主要方式。

其他研究發現，人類心臟大腦累積了空氣污染的各種奈米粒子，並與腦癌有關。亞利桑那州立大學研究人員說，「相信生活到處都是塑膠，但身體裡卻沒有塑膠的想法太天真了。」

團隊開發的從組織提取塑膠並分析的新方法將開放線上共享，以便其他研究人員可以標準化方式報告結果。此研究將在本週的美國化學學會會議發表。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

塑膠微粒無處不在 人體器官也有

從高山到海洋到北極，塑膠微粒已污染整個地球，現在人類透過食物和水、呼吸吸入體內，沒有理由懷疑人體內沒有塑膠微粒，但一直沒有科學發現，且對人類健康的潛在影響也還不清楚。現在有科學家團隊找到新技術，幫助發現人體器官真的有塑膠微粒和塑膠奈米微粒。

太熱減少戶外工作 2050年亞洲每年損失5兆美元

氣候變化被視為是比新型冠狀病毒還要大的生存威脅。麥肯錫 (McKinsey) 針對亞洲 16 個國家出具氣候變遷風險報告指出，亞洲面臨著洪水、乾旱、嚴重颱風以及高溫和高濕條件的危害，而東南亞可能比世界其他地區面臨更嚴重的氣候變化後果。

小腦其實並不小 只有可麗餅厚 皺褶拉平長達90公分

位於腦幹後方的小腦在人們生活中扮演相當重要的角色，與人體感知、運動、思想或情感功能都息息相關，透過使用最新儀器掃描，科學家現在更加掌握小腦的組成以及功能，也發現雖然被稱呼為「小腦」，但小腦其實一點也不小。

味精並不「壞」 加味精可減少鹽用量 讓健康飲食也能美味

最近 BBC 的「歐美式炒飯」影片在網路瘋傳，也再度引起味精（MSG）究竟是否健康的討論，儘管過去數十年來圍繞著味精的討論多偏負面，但已有許多研究澄清這點，最新研究甚至有全新觀點：使用一點味精，可能讓你的食物更健康。

Zoom、Skype難以取代 哈佛研究揭示為何人們需要商務旅行

雖然現在人人都可以使用快速簡易的網路視訊會議技術，例如 Skype、FaceTime、Zoom 等軟體溝通，但昂貴速度又慢的商務旅行仍以超過 GDP 的成長速度增加。哈佛大學增長實驗室研究人員想知道人類為何需要商務旅行，研究發現，一個國家的商務旅行愈多，經濟發展將愈強勁。

數百萬次點閱 人們為何需要辦公室噪音？

疫情期間很多人在家工作，有工程師基於娛樂，開發一些辦公室噪音如印表機、咖啡機和聊天聲的網站，沒想到吸引數百萬次點擊，讓創辦這種網站的人都意外。專家認為，辦公室噪音突然流行，是因為可當作現代工作生活界線模糊的一道虛擬屏障，還可驅逐在家工作的孤獨感。

35年研究 X 世代的一生 中年危機不存在

我們對每個世代的人都有刻板印象，如沉默一代很僵化、嬰兒潮一代自戀、X 世代懶惰、千禧一代一直未成年。但這些假設都是憑印象，很少基於可靠的社會學證據，最近一項針對 X 世代歷時 35 年的研究，發現許多有趣結論，與我們一般熟悉的印象不太一樣。

哪種情緒更能預測失智症？研究：冷漠而非憂鬱

英國劍橋大學（University of Cambridge）新研究顯示，對腦血管疾病患者而言，冷漠（apathy）是失智症早期警訊之一，而不是憂鬱（depression）。

時間旅行者可以安心了 量子領域不存在蝴蝶效應

在《回到未來》、《蝴蝶效應》、《魔鬼終結者》等談及時間穿越的電影中，經常會出現過去的小事帶來難以預料後果的劇情，但物理學家近期透過量子電腦模擬實驗證明，即使你回到過去改變一些決定，現在很可能什麼也不會改變，至少在量子領域是如此。

科學家發現新生物標記蛋白 驗血就能提早發現阿茲海默症

阿茲海默症可能在認知症狀出現以前便在大腦紮根，這也使得早期診斷非常棘手，但最新開發的血液測試或許將改變遊戲規則。

非地球演化的殺傷力 新實驗：哺乳動物免疫力無法抵抗太空細菌

地球之外可能有我們未知的細菌與病毒存在，萬一被太空微生物感染，我們的免疫系統能夠對付它們嗎？情況也許不太樂觀。科學家測試了哺乳動物免疫細胞碰到隕石中常見 2 種肽後的變化，發現免疫反應效率不怎麼佳，提醒我們在獲取太空樣本時可能遇上免疫風險。

國際旅遊停擺 竟成氣象預報失準禍首之一

新冠病毒（COVID-19）疫情還沒找到解方之下，國際旅行大概很難恢復，這不只讓觀光旅遊業者叫苦連天，大氣科學家也成最大受災戶，他們擔心沒有國際旅行，仰賴大量數據建模的氣候預測已看到失準現象。

熱門新聞

塑膠微粒無處不在 人體器官也有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。