塑膠微粒無處不在 人體器官也有

【文‧黃嬿】

從高山到海洋到北極，塑膠微粒已污染整個地球，現在人類透過食物和水、呼吸吸入體內，沒有理由懷疑人體內沒有塑膠微粒，但一直沒有科學發現，且對人類健康的潛在影響也還不清楚。現在有科學家團隊找到新技術，幫助發現人體器官真的有塑膠微粒和塑膠奈米微粒。

塑膠微粒是直徑小於 5 公釐的塑膠，奈米微粒的直徑更小於 0.001 公釐，兩者形成主要是由於大塊塑膠傾倒於環境造成。對野生動植物和實驗動物的研究顯示，暴露於塑膠微粒與不孕、發炎和癌症有關。

據《衛報》報導，先前研究發現人們每年至少攝入 5 萬塑膠微粒，且城市居民的塑膠微粒污染正在積累，英國倫敦是去年分析的 4 個城市程度最高的城市。這些顆粒可能含有毒化學物質和有害微生物，並知會影響某些海洋生物。

研究人員從研究神經退化性疾病建立的人體組織庫獲得 47 份肺、肝、脾和腎組織樣本，根據他們開發的分析方法，發現人體組織有數十種塑膠，包括塑膠飲料瓶的聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）和塑膠袋的聚乙烯，且所有樣本都發現製造塑膠的雙酚 A（BPA）。

美國環境保護署對雙酚 A 表示關注，表示動物研究發現是生殖、發育和全身性毒物。亞利桑那州立大學的研究人員表示，這些無處不在的生物降解材料可能會進入人體組織並在組織積累，但目前科學家還不知道這可能對健康造成什麼影響。

掌握人體組織的塑膠類別後，接下來科學界就可以進行流行病學研究，開始了解潛在健康風險。此外，人體組織捐贈者通常會提供生活方式、飲食和職業等資訊，科學家可進一步了解人們接觸塑膠微粒的主要方式。

其他研究發現，人類心臟和大腦累積了空氣污染的各種奈米粒子，並與腦癌有關。亞利桑那州立大學研究人員說，「相信生活到處都是塑膠，但身體裡卻沒有塑膠的想法太天真了。」

團隊開發的從組織提取塑膠並分析的新方法將開放線上共享，以便其他研究人員可以標準化方式報告結果。此研究將在本週的美國化學學會會議發表。

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