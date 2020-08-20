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太熱減少戶外工作 2050年亞洲每年損失5兆美元

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Matthijs Koster CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Matthijs Koster CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

氣候變化被視為是比新型冠狀病毒還要大的生存威脅。麥肯錫 (McKinsey) 針對亞洲 16 個國家出具氣候變遷風險報告指出，亞洲面臨著洪水、乾旱、嚴重颱風以及高溫和高濕條件的危害，而東南亞可能比世界其他地區面臨更嚴重的氣候變化後果。

麥肯錫報告關於氣候變化對亞洲 16 個國家的影響，針對日益嚴重的氣候變遷對人類宜居性和可操作性、食品系統、有形資產、基礎設施服務和自然資本的直接影響。報告發現，窮人將受到最大的打擊。

報告指出，到 2050 年，亞洲將有 5~7 億人生活在每年致命熱浪約占 20% 的地區。由於高溫高濕導致不能從事戶外工作，2050 年亞洲每年將有 2.8 兆至 4.7 兆美元的國內生產總值受到影響，占全球 GDP 的三分之二以上。

人均國內生產總值較低的亞洲國家面臨的風險最大，報告認為，與富人相比，窮人更容易遭受極端氣候的影響，因為他們更依賴戶外工作和自然資本，並且可能缺乏適應的經濟手段。

麥肯錫還強調東南亞國家將面臨一些潛在的氣候危害，這些地方稱為新興亞洲，包括柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國和越南。新興亞洲將經歷熱量和濕度的增加，到 2050 年平均每年 GDP 可能會損失介於 8~13%。2050 年印尼極端降雨的可能性可能增加 3 倍或 4 倍。越南胡志明市洪災情況會愈來愈嚴重，到 2050 年洪災造成的基礎設施破壞可能高達 5~10 億美元，連鎖成本在 15~85 億美元之間。

但報告認為，東南亞乃至整個亞洲許多發展中地區的一大優勢是基礎設施和城市地區仍在建設中，因此各國仍有機會建設對極端氣候變化具有更強抵禦能力並能承受嚴重事件的基礎設施。麥肯錫全球研究所所長 Jonathan Woetzel 表示，「新型冠狀病毒大流行凸顯風險和抵禦力對生命和生計的重要性，隨著世界關注經濟復甦，重要的是不要忽視氣候的作用。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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