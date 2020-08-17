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臨床首例！台灣新冠疫苗研發 國光新冠疫苗獲准人體試驗

Zoom、Skype難以取代 哈佛研究揭示為何人們需要商務旅行

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/ChrisDag CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/ChrisDag CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

雖然現在人人都可以使用快速簡易的網路視訊會議技術，例如 SkypeFaceTimeZoom 等軟體溝通，但昂貴速度又慢的商務旅行仍以超過 GDP 的成長速度增加。哈佛大學增長實驗室研究人員想知道人類為何需要商務旅行，研究發現，一個國家的商務旅行愈多，經濟發展將愈強勁。

研究作者將這種聯繫歸因於「知識」（knowhow）運動，這種知識僅存於大腦，透過長期模仿、重複和回饋過程，將專有技術、隱性知識累積並轉移到另外一個大腦，在此過程中，旅行發揮關鍵作用，因為這種知識與書籍、電腦文件、圖形和演算法的訊息和分類知識不同，僅在大腦中。要快速傳播這類知識需要移動腦袋，這可以解釋為什麼 Skype  Zoom 等便宜技術無法取代商務旅行。

這項研究的進行方式是由哈佛大學增長實驗室研究人員使用萬事達卡提供的匿名交易數據，繪製全球商務旅行的流程。過程很簡單，如果商務旅行者在國際商務旅行使用公司卡，旅行將反映至這些數據。研究人員透過這網路再創建專有知識指數，根據傳入和傳出的專有知識排名國家。

德國、加拿大、美國、英國和南韓是專有技術的主要來源，而奧地利、愛爾蘭、瑞士、丹麥和比利時獲得的專有技術最多，這些國家靠近擁有大量專門知識的國家。研究人員還繪製出互動式文件，顯示來自特定國家／地區的商務旅客消失的影響。例如，如果德國商人停止旅行，估計奧地利、南非、瑞士、奈及利亞、捷克和土耳其將受最大影響，全球 GDP 將下降 4.8%

根據互動式圖表，若台灣停止商務旅行，全球 GDP 將損失 0.32%，受影響最大的國家是中國、日本、南韓、香港、泰國、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓。若中國停止商務旅行，全球 GDP 損失 0.12%，受影響最大的國家是南韓、台灣、烏茲別克、馬來西亞、越南、印尼、巴基斯坦。

研究人員的假設是，如果商務旅行是將專有技術從一國轉移至另一國，獲得專有技術的產業的生產率就會提高，若是出口產業，就會提升產業競爭力與出口量。例如若一國設法吸引許多德國商務旅客，很可能德國主要出口產業之一的汽車工業在那國的成長率就會提高，當地汽車業就業數據也會提升。

研究人員還提到有些國家設立商務旅行的障礙會限制獲得知識的機會，影響經濟增長機會，特別是在發展中國家。報告指出，透過商務旅行動員腦內知識，世界正受益匪淺，若永久性關閉商務旅行管道，全球 GDP 可能會損失達 2 位數。這項發現發表在《自然人類行為》期刊。

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