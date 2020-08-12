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數百萬次點閱 人們為何需要辦公室噪音？

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Jordan Richmond CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Jordan Richmond CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

疫情期間很多人在家工作，有工程師基於娛樂，開發一些辦公室噪音如印表機、咖啡機和聊天聲的網站，沒想到吸引數百萬次點擊，讓創辦這種網站的人都意外。專家認為，辦公室噪音突然流行，是因為可當作現代工作生活界線模糊的一道虛擬屏障，還可驅逐在家工作的孤獨感。

很多人想在家工作，是因為嫌辦公室太吵、太多干擾，還有各式各樣無形壓力，而疫情打開在家上班文化的大門，以為人們會享受在家上班的寧靜，事實卻相反，很多人受不了孤獨，開始想念辦公室。

BBC 訪問統計學家 Paul Hewson 就是使用辦公室聲音產生器「I miss the office」營造辦公室噪音，由德國 Kids Creative Agency 製作，可自己選擇同事人數，假裝身處辦公室。人數可從 0 到 10，並提供各式各樣的環境噪音，使用者可自己混搭。Paul Hewson 就說發現印表機聲音最干擾，就把這個聲音從混音拿掉，發現工作時專心多了。

創造辦公室聲音產生器的比利時工程師 Stéphane Pigeon 說，疫情期間打造這網站只是開個玩笑，不認為有人會聽，沒想到自 4 月以來獲得 20 萬次瀏覽。瑞典聲音設計公司 Red Pipe 設計的 Sound of Colleagues 更厲害，至今吸引超過 100 萬次瀏覽。

Pigeon 說，聲音產生器目的是掩蓋不想聽到的聲音，例如靜音，很多人不希望環境太安靜，而這個網站的訣竅就是保持令人愉快的噪音恆定，大腦就能把聲音從意識範圍濾除。只要幾分鐘後，人們就不會感覺到聲音，特別是正在做其他事，例如用電腦工作，但這種噪音仍會阻止你本來不想聽到的干擾，幫助員工提高生產力。

這種聲音不只可提高生產力，還可減少在家工作的孤獨感。Red Pipe 總監對辦公室噪音的成功這樣解釋：「儘管我們沒有積極與周圍來往，但身為人類，在一起時比單獨一個人更舒適。透過聲音，我們可以欺騙大腦，讓人認為與其他人在一起。」

這種辦公室噪音提供持續、舒適的背景聲音，與一般白噪音相比，辦公室噪音的環境真實性更高且更人性化，可立即讓大腦進入工作模式。Red Pipe 總監還說，辦公室噪音的另一個優點是可當作在家上班時劃分工作與家庭的方式之一，這種感覺就是，「辦公室噪音開始時，你在工作，辦公室噪音關閉時，你在家裡。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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