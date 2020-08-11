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35年研究 X 世代的一生 中年危機不存在

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Kevin Neubauer CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Kevin Neubauer CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

我們對每個世代的人都有刻板印象，如沉默一代很僵化、嬰兒潮一代自戀、X 世代懶惰、千禧一代一直未成年。但這些假設都是憑印象，很少基於可靠的社會學證據，最近一項針對 X 世代歷時 35 年的研究，發現許多有趣結論，與我們一般熟悉的印象不太一樣。

英國《成長系列》電影又名《人生七年》，是針對 14 個不同階級的英國孩子從 1964 年 7 歲起，每 7 年調查一次他們的生活。最新影片《63 Up》於去年秋天在英國廣播公司播出，引起很大的討論與共鳴，而這項加拿大研究被視為更科學性的版本。

根據紐西蘭國家廣播電台（RNZ）與加拿大艾伯塔大學網站報導，加拿大艾伯塔大學的 Edmonton Transitions Study（ETS）是少數能對至少一代人進行詳細又長期的研究之一。ETS 今年已滿 35 年，闡明從離開高中到追求高等教育、找到工作、建立家庭、購房並發展職業的許多人生過渡。研究始於 1 千名高中畢業生，研究人員在他們 18~50 歲做了 8 次調查。

研究人員還將結果與 Y 世代、又叫千禧世代樣本比較，包括兩個世代對工作價值和工作權力的看法，研究人員想了解這兩個世代的態度差異，主要是因為社會普遍認為，現在年輕人感覺更有權力，且認為他們應該得到一定回報。

研究發現 Y 世代確實比 X 世代有更大的外在工作價值感，他們對從工作獲得報酬，例如收入和升職機會更感興趣，而 X 世代並沒有對金錢獎勵之類的東西那麼感興趣。Y 世代認為，如果努力工作應該可以得到一份好工作，這種感覺也比 X 世代強烈。

研究人員認為，現在無所不在的媒體，讓人更暴露於唯物主義圖像下。研究人員說，「我們已成為消費主義社會，確實美好的生活描寫無處不在，且很難避免，因此如果 X 世代到 Y 世代出現對工作和獎勵價值觀的變化，我不會感到驚訝。」

隨著年齡增長變得更快樂

此外，研究發現 X 世代沒有像前幾代人描述那樣有中年危機經歷，人們反而隨著年齡增長而更快樂。研究人員說，一段時間內關注相同的人，會發現他們似乎中年以後更快樂，直到某個時候生病了，幸福感才會降低，而當他們很老時，很可能會不快樂。

中年到晚年之間，人們會變得更快樂，研究人員認為是一種正效應。隨著人們年齡增長，看到的視野有限，通常會選擇專注於積極向上的事物，與真正喜歡的人在一起，從事真正喜歡的工作或退休，會關注更多積極訊息並保留更多正面回憶。

X 世代被認為是第一代經歷成年延遲的人，因為待在家裡的時間更長，花更多時間替人生做準備。這種模式在千禧一代和更年輕的 Z 世代延續下去。且研究認為，準備時間最長的人往往得到更好回報，且事實證明，晚婚的人往往更快樂。

但隨著時間發展，人們對 5 個社會問題的關注度下降，包括種族歧視、原住民待遇、女性工作歧視、失業和環境污染。研究人員想知道這是否與人們這段時間追求更高教育的結果有關，因為也許教育可能會加劇或壓抑他們對社會問題的關注度，但卻發現教育與社會問題的關注程度無關，而是收入，來自較低收入階層的人們更關注社會問題，研究人員說這是非常有趣的發現。

ETS 研究已經 35 年，且會持續下去，接下來他們想知道 X 世代到退休後會是什麼狀態，快樂是否會持續，還有人想知道父母的影響會持續到幾歲。

這項計畫的最初研究者 Krahn 已退休，但他說將繼續研究，他聽過無數次關於一個人一生平均會換 7 次工作的說法，這種論點到底有無科學性，將成為他下一個最感興趣的題目。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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