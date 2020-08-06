科學家發現新生物標記蛋白 驗血就能提早發現阿茲海默症

【文‧Nana Ho】

阿茲海默症可能在認知症狀出現以前便在大腦紮根，這也使得早期診斷非常棘手，但最新開發的血液測試或許將改變遊戲規則。

過去阿茲海默症檢測得運用正子斷層掃描（PET）尋找 β 澱粉樣蛋白班塊，或是採樣腦脊髓液來檢測 tau 蛋白，但兩者都耗時且昂貴，現在一套創新的血檢技術可以提供更簡單的方法。

在《美國醫學會雜誌》（JAMA）新論文中，聖路易斯華盛頓大學團隊找到血液中一種新的生物標記磷酸 tau 蛋白「p-tau217」，可以很好的區分出健康人與早期無症狀的阿茲海默症患者。

團隊在研究中先查看了 34 名患者的血液樣本和腦部掃描結果，其中 19 人大腦沒有斑塊，5 人有斑塊但沒有認知症狀，另 10 人同時具有兩者。研究小組發現，那些腦中有斑塊的受試者即使沒有認知症狀，血液中 p-tau217 含量也比不含澱粉樣蛋白的人高出 2-3 倍。

在後續實驗中，團隊另外針對 92 名患者進行了血檢分析，並從結果證實血液中較高水平的 p-tau217 確實與大腦中澱粉樣蛋白存在與否相關，準確率超過 90%。

瑞典團隊近期發表的另一項研究中也展現 p-tau217 檢測的正面結果，在針對 1,402 位受試者的分析中，研究人員發現 p-tau217 還可用於區分阿茲海默症與其他神經退化性疾病，準確度在 89%-98% 之間。

儘管在進入臨床使用之前還有許多工作要做，同時目前還只是一項探索性研究，但研究作者、神經病學專家 Nicolas Barthelemy 表示，p-tau217 確實展現出成為早期診斷標靶的希望。

「一旦我們改善了製備和濃縮樣品的方式，將朝著開發基於此的血液測試邁出一步，在患者出現症狀之前，分辨出有罹患阿茲海默症風險的人。」

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