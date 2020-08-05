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非地球演化的殺傷力 新實驗：哺乳動物免疫力無法抵抗太空細菌

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emma stein】

地球之外可能有我們未知的細菌與病毒存在，萬一被太空微生物感染，我們的免疫系統能夠對付它們嗎？情況也許不太樂觀。科學家測試了哺乳動物免疫細胞碰到隕石中常見 2 種肽後的變化，發現免疫反應效率不怎麼佳，提醒我們在獲取太空樣本時可能遇上免疫風險。

除了地球，已有觀測數據指出太陽系其他星球也可能存在液態水，比如土衛二、土衛六、火星等，增加了地外微生物存在的可能性，甚至科學家從隕石提取出的樣本中也發現豐富的糖或胺基酸，這些都是構成生命的基本要素。

假如地球之外真的有細菌與病毒，那麼人類的免疫系統能否辨識這些稀有胺基酸、並啟動適當的免疫反應呢？在一篇新小鼠實驗研究中，科學家將含有異纈氨酸（isovaline）、α-胺基丁酸（α-aminoisobutyric acid）的肽（peptides）引入小鼠體內，觀察 T 細胞（免疫細胞）如何反應，結果發現效率非常低。

T 細胞是人體免疫軍團重要一員，可召集其他細胞來抵抗入侵的病菌，構成天然蛋白質的常見胺基酸有 22 種，而研究人員利用化學方法合成在地球上很罕見的胺基酸「異纈氨酸」與「 α-胺基丁酸」，想了解哺乳動物的免疫系統是否能檢測它們，沒想到 T 細胞暴露於上述 2 種氨基酸組成的肽時，活化度僅 15% 及 61%。

換句話說，假如採樣返回任務或隕石帶回這些非地球環境演化的微生物，又恰好微生物跳過防護網與人體接觸，就可能引發嚴重感染，構成威脅，未來前往其他星球的太空飛行任務應該考慮此可能性。新論文發表在《Microorganisms》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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