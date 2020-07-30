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比別人還要更容易身體痛 你可能有尼安德特人基因
【文‧Emma stein】
有些人頭好身體壯，但有些人時常報告他們這裡痛、那裡痛，為什麼後者感覺小毛病特別多？問題可能出在基因。科學家在英國生物樣本庫的數據中發現，遺傳尼安德特人 Na V 1.7 鈉離子通道基因變異的人，對疼痛的敏感度比其他人還要高。
來自德國馬克斯·普朗克進化人類學研究所的進化遺傳學家 Hugo Zeberg 認為，有些人對疼痛耐受閾值較低的原因，或許可歸咎在尼安德特人的 DNA。利用英國生物樣本庫（UK Biobank）分析英國約 36.2 萬人的疼痛問卷調查，接著將問卷結果與基因譜進行比較，確定那些 Na V 1.7 鈉離子通道基因變異的人，比沒有基因變異的人經歷疼痛的頻率更高。
鈉離子通道是由膜主體蛋白形成的離子通道，能讓鈉離子 Na+ 穿過細胞膜，從而產生電流並使細胞釋放電脈衝（疼痛訊號）。而研究人員發現，尼安德特人的 Na V 1.7 鈉離子通道出現 3 個胺基酸變異。原本單一氨基酸變異不至於影響離子通道功能，但當 3 個氨基酸同時變異時，便導致人們對疼痛的敏感性增強，在數據中，出現 3 個胺基酸變異的人發生胸痛、膝蓋痛、腿痛症狀的可能性高了 7%。
雖然先前研究表明，全世界所有人種的 DNA 中可能都遺傳到部分尼安德特人的基因，但 Hugo Zeberg 指出，實際上歐洲地區不到 1%、東亞地區中 10%、中美洲和南美洲則達 40% 人口含有尼安德特人基因。
不確定為何尼安德特人會對疼痛更敏感，但無論如何，疼痛是一種適應性，感覺到痛並不是什麼糟糕的事。新論文發表在《當代生物學》（Current Biology）期刊。
- Neanderthal gene linked to increased pain sensitivity
- Have a low pain threshold? You might be part Neanderthal
- ANCIENT HUMAN SEX CHANGED HOW SOME PEOPLE FEEL PAIN
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