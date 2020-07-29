不會迷路的體質 狗會利用地球磁場導航位置

【文‧Nana Ho】

做為人類最忠實的朋友，狗已經展現出許多驚人專長，現在捷克生命科學大學團隊又發現毛小孩的另一項本事：牠們似乎懂得利用地球磁場導航方向。

過去研究發現，狗在小便時會將自己朝向南北方向，科學家認為這顯示狗狗很可能具有感知地球磁場的能力。基於這項假設，團隊進行了兩個實驗，進一步探索狗對磁場的感應能力，以及它們是否將其用於導航。

兩個實驗本質上是相同的，它們都涉及到將 GPS 感測器裝在多隻狗上，並將它們帶到自然環境使其自由奔跑，參與的狗數量分別是 4 隻和 27 隻，在所有測試中，狗狗很快就在放風後回到飼主的身邊。

在研究狗行走的路線時，研究人員發現無論是去程或回程時，狗狗都使用了兩種類型技巧的其中一種。第一種技巧是「追蹤」（tracking），即遵循出去時所走的相同路徑返回，第二種技巧被團隊稱為「偵查」（scouting），這些狗會走上陌生路徑回到開始冒險的地方。

運用追蹤技巧返回原始地點多半是鼻子的功勞，但偵查類型顯然就不是這麼回事，那麼牠們究竟是怎麼辦到的？

在選擇陌生路徑回家的類型中，團隊發現其中許多狗展現出奇怪的行為──牠們先是在 20 公尺的距離中從北向南來回跑了幾次，接著才出發返回出發點。

團隊認為，這樣做似乎可以幫助狗掌握自己的所在位置，因為有這些「熱身」的狗返回起始點的效率明顯更高，以另一種方式來說，這正是狗懂得利用地球磁場定位自身位置、導航返回家中的證據。

《eLife Sciences》新論文中，團隊也在一些測試觀察了其他因素，包括讓飼主在奔跑時讓主人躲藏起來，測試風向、風向並記錄狗狗的性別，但無論是何種，並沒有明顯因素能有效提高導航效率，這也支持狗能利用地球磁場進行導航的想法。

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