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保持血液鐵含量適中 可能是改善衰老和長壽的關鍵

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Nana Ho】

與衰老及年齡相關的研究向來是人們關注的重點，如果你也是其中一員，那麼請注意：保持血液鐵質含量適中，能幫助你更長壽。

《自然通訊》的最新研究，愛丁堡大學和德國馬克斯─普朗克研究院（Max-Planck Institutes）運用涵蓋 3 個公共數據庫、近 175 萬人的遺傳數據研究發現，保持血液鐵含量的健康水準可能是改善衰老和延長壽命的關鍵。

以目前來說，基因被認為對壽命和健康程度約僅 10% 影響，這讓科學家很難撇除其他相關因素，從中找出涉及基因，透過運用龐大數據規模和範圍，以及稱為「孟德爾隨機化方法」（Mendelian randomisation）的統計技術減少偏差，團隊詳細分析並推斷出其中的相關性。

在這項研究，團隊關注 3 個主要衡量衰老的指標：壽命、健康壽命（無疾病）及最長壽命，透過前所未有的詳盡分析，研究人員確認出基因組有 10 個關鍵區域與 3 種指標均相關，而與人體如何代謝鐵相關的基因都扮演重要角色。

愛丁堡大學數據分析師 Paul Timmers 表示，這項發現令團隊感到十分興奮，因為在知道血液有過高鐵含量會影響壽命後，檢查這些數據便可以防止損害健康。

「我們推測這些對鐵代謝的發現，或許也能解釋為什麼高鐵含量的紅肉飲食會和一些高齡疾病（如心臟病）相關」。

在這項研究中，研究團隊發現 5 個遺傳標記，有些包含已知對衰老和人體健康具影響的 APOE 和 FOXO3，而這些過去並未在全基因組特別發現，團隊認為，這項研究一定程度捕獲了人類衰老過程。

除了遺傳因素，血液的鐵質含量主要由飲食決定，同時也已知和帕金森氏症、肝病等許多疾病相關，隨著年齡增長，鐵含量還可能影響人體抵抗感染的能力。

儘管這項研究仍處於早期階段，但研究人員認為，未來降低血液鐵含量的藥物開發，可能將人類壽命再延長數年。

這項研究與越來越多數據將幫助人們更理解鐵與壽命的相關程度，德國衰老生物學教授 Joris Deelen 表示，團隊最終目標是調節衰老，並嘗試找到衰老過程保持健康的方法。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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