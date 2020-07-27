什麼樣的商業考量讓 Netflix 熱門影集總是不超過 5季？

【文‧linli】

電視台新影集第一或第二季收視率不佳時，往往很快腰斬，持續受關注的熱門影集就能長期續訂，甚至製作長達十年。串流服務平台也採用同樣策略評估新影集和制定內容策略，但 Netflix 幾乎沒有出現過更新多季的影集，多數都在第三季或第四季後宣布結束，這與 Netflix 吸引新用戶的策略有關。

Netflix 每年都會推出大量新影集，投入超過 100 億美元製作新內容，大部分都是全新創作而非熱門影集續篇。許多播出一或二季後點擊量下降的影集都迅速宣布完結，如〈理論上的完美另一半〉（Osmosis）、〈酷斃拍擋〉（Mortel）、〈愛情原聲帶〉（Sundtrack）、〈冰上旅程〉（Spinning Out）等紅極一時的影集都沒有繼續制作。Netflix 吸引用戶的核心策略就是不斷加入更多原創內容。

新影集持續二或三季時就算保持高品質和高點擊量，也難逃終結命運，如主推的〈闇〉（Dark）、〈黑錢勝地〉（Ozark）、〈麻木不仁〉（Dead To Me）、〈莎賓娜的顫慄冒險〉（Chilling Adventures Of Sabrina）都在三季或四季後宣布結束。熱門影集完結往往讓追劇用戶失望，故事線並未結束但不會再上線新內容。

知名製作人 Judd Apatow 表示，Netflix 不會投資熱門影集續作，是基於核心營運策略，首要目標是吸引新用戶、提升訂閱量，而非創造更多內容。Netflix 對超過三季的影集沒有太大興趣，因續作往往不會大力宣傳，串流平台需要藉助新內容曝光吸引更多關注度，不斷推出新影集才能吸引用戶訂閱。傳統電視台的製作公司往往投資超過 100 集、播出週期長達十年，顯然可持續降低成本並提升利潤。這種模式在多媒體平台都認為成功，串流服務平台沒有理由拒絕這種模式，除非超長影集阻礙追求核心目標。

Netflix 透過分析用戶行為，評估熱門影集是否續做，結論是一部影集往往三季後就很難吸引新用戶關注。即使 HBO 最成功的〈權力遊戲〉也在第五季後未能吸引更多新用戶訂閱。對不需要一直製造新關注點的串流服務平台，沒有什麼比全新影集大規模宣傳更有效，用曝光度較高的新劇吸引用戶，比迎合現有用戶更有價值。

對串流服務平台用戶而言，Netflix 不斷更新內容也有利於提升影集品質，淘汰冗長情節，許多超長影集往往鋪陳太多故事線又無法完美收尾，只為了長期播出，這類內容在 Netflix 往往找不到發展空間。也有心理學家提出，串流服務平台不受播出平台和時間限制，且擁有充足預算，熟悉的影集和人物有利於觀眾心理健康，讓角色與觀眾建立信任感，但串流媒體時代，這類陪伴觀眾的影集將越來越少。

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