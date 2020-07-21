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中國等34國人口將減少一半 世紀末全球人口一半是非洲人

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/James Cridland CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/James Cridland CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

儘管發達國家生育率愈來愈低，但世界仍有許多國家的人不斷生孩子，最新預測指出，50 年內全球人口仍然將繼續成長，到 2064 年全球人口有可能達到 97 億峰值，然後就會開始下滑，到世紀末下降到約 88 億，包括日本、泰國、義大利和西班牙等約 23 國人口將減少 50% 以上，屆時全球人口將有一半是非洲人。

華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究所根據模型推測，到 2100 年，195 國中有 183 國將不能維持現有人口所需的生育率，即每名婦女生育 2.1 嬰孩。人口減少最快的地區將是亞洲、東歐和中歐。

日本人口將從 2017 年約 1.28 億人減少到 2100 年的 6 千萬人，泰國將從 7,100 萬人減少到 3,500 萬，西班牙將從 4,600 萬人減少到 2,300 萬，義大利將從 6,100 萬人減少到 3,100 萬，葡萄牙從 1,100 萬人減少到只剩 500 萬，南韓則從 5,300 萬人減少到 2,700 萬人。

本世紀末預計包括中國等 34 國人口將減少多達 50%。但撒哈拉以南非洲的人口可能會增加 2 倍，從 2017 年的 10.3 億估計到 2100 年的 30.7 億人，北非和中東的人口也將增長。由於生育率將保持較高水準，非洲人口在世界人口的相對份額將大大增加。到本世紀末，世界人口將近一半是非洲人。

報告還指出，隨著生育力下降和預期壽命增加，全球年齡結構將發生重大變化，到 2100 年，全球 65 歲以上的人口估計為 23.7 億人，而 20 歲以下人口為 17 億人。全球 80 歲以上人數可能會增加 6 倍，從 1.41 億增加到 8.66 億。同時，預計 5 歲以下兒童的數量將下降 40% 以上，從 2017 年的 6.81 億下降到 2100 年的 4.01 億人。

全球高齡化將衝擊國家競爭力，報告提到包括印度和中國等國勞動年齡人口急劇下降，將損害經濟增長，並可能對勞動力和社會支持系統產生負面影響，導致全球力量轉移。

許多國家使用的人口標準估算值是來自聯合國 2017 年的報告，指出到 2050 年全球人口將達 100 億，到 2100 年達 110 億人，但這項新的研究採用不同模型，與傳統模型相比，新模型更關注生育能力變化，例如教育水準和避孕方式的可獲得性。

研究人員採訪時表示，這項研究突顯「自 1960 年代以來，世界就一直專注所謂的人口爆炸，突然之間，我們現在看到這種轉折點，很明顯，我們正迅速從人數過多的問題過渡到人數過少。」

他認為如果人口變少，對地球來說可能是件好事，但人口減少與社會高齡化將對經濟增長產生重大影響，現在是要找到過渡的方法。模型研究已發表在《The Lancet》期刊。

（首圖來源：Flickr/

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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