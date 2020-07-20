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科學家提新方法能偵測大腦想法轉換時刻 每個人每天約有6,200個念頭

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：shutterstock）
（首圖來源：shutterstock）

【文‧Nana Ho】

意識一直是科學家積極探索的神祕領域，儘管不是傳統意義上的「讀心」，但美國皇后大學（Queen's University）研究人員開發出一套方法，可以間接檢測到人們想法轉換的時刻，透過計算這種新的標記，估計每個人每天腦中約有 6,200 個念頭閃過。

在研究意識的歷史中，大腦的思維轉變一直都難以捉摸，研究通常仰賴於志願者描述自己所想，但這種方法相對不可靠。

過去 15 年間，透過使用大腦成像技術將受試者大腦活動與一系列已知模式進行比較，科學家已逐漸能猜測到一個人特定時間的想法，但研究人員不僅得費時建立比對模型，能觀察到的想法也限縮於已建立的資訊。

那麼如果不解碼想法的內容，只是計算次數呢？

《自然通訊》（Nature Communications）的最新研究中，皇后大學心理學教授 Jordan Poppenk 設計出一種新方法，能分辨被稱為「思想蠕蟲」（thought worms）的片段，計算出人們專注同一思想的連續時刻。

Poppenk 解釋，大腦每時每刻都可能被不同的想法占據，而所謂的「思想蠕蟲」，便是大腦活動模式轉變相鄰點的簡稱。「當一個人轉移到新念頭時，它們會創造出一個新的『思想蠕蟲』，此時就可以用我們的方法檢測到。 」

與過去嘗試「讀心」的研究相比，新方法只能偵測人們何時開始思考新的事物，就像跳過嘗試理解字母表，而去找出心智語言的標點符號在哪裡。但 Poppenk 認為，僅僅只是這項資訊也非常重要，因為這讓人們能窺視思維的黑盒子，在保留個人隱私的同時探索人們思考的時機與節奏。

理解想法轉變的時機不僅能加深我們對思維方式的理解，還可能開闢新的研究領域，像是用來預測一個人的性格傾向，根據研究團隊估計，每個人每天約有 6,200 個想法出現。

這種對「自發性思想」的基礎研究可以幫助我們更好理解實際問題，像是咖啡如何影響思考速率，或觀看重複的電影時，想法如何轉變。團隊已經制定新的研究計畫，包括嘗試理解認知在整個生命週期中如何變化，考量到想法轉變的速度也可能與一些心理疾病相關，這項研究也能幫助人們更深入理解心理康復的方式。

Poppenk 認為，團隊開發出檢測思想轉變的方法極具潛力，也計畫在即將展開的研究中大量使用它們。

「思想轉變發生的速率與一個人長期關注能力如何相關？這種測量思想動力的方法能否起到臨床作用？我們的方法或許能協助及早發現思覺失調患者的思維紊亂，或過動症、躁症症或躁狂症中的賽車思維。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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