同伴越多越可能袖手旁觀 科學家發現老鼠也有旁觀者效應

【文‧Nana Ho】

曾聽過旁觀者效應（Bystander effect）嗎？這個心理學術語是解釋事件發生時有越多人旁觀，願意出手援助的人會越少。最近芝加哥大學研究發現，這種現象並不只存在人類之中，至少在大鼠身上，旁觀者效應也是存在的。

在《科學進展》（Science Advances）最新的「大鼠的旁觀者效應」研究中，科學家發現，如果老鼠與其他無意出手協助的老鼠在一起，牠將更不願意出手協助受困的同伴；就像人類一樣，當周遭的同伴數增加，無關乎個人氣質或道德協助意願會自然下降。

但這項研究是如何進行的？又怎麼確定實驗大鼠是受到周遭同伴影響？說到這，就必須先提起研究作者、神經生物學教授 Peggy Mason 過去曾對大鼠同理心進行的研究。

2011 年，Mason 和研究團隊發現，實驗中的老鼠會持續協助受困同伴脫困，甚至還會留一些巧克力給牠們，後續的研究表明，使用抗焦慮藥物治療的大鼠釋放受困同伴的可能性較小，因為牠們並沒有感到焦慮，顯示這種協助行為是出自老鼠的同理心。

在另一項研究中，研究人員進一步發現，老鼠還選擇性釋放了以前有過交際的老鼠。

自 1964 年研究證實以來，旁觀者效應已經成為心理學中一個重要支柱，幾乎每本教科書和課堂中都會提到這個現象。傳統上心理學家認為，這種效應主要是責任分散所導致，隨著人樹增加，人們會認為他們不需要採取行動，因為團隊中的其他人會這樣做。

在這項研究中，團隊運用了先前的研究基礎，將服用抗焦慮藥的大鼠組成一個「同盟」，確保這群老鼠將會對同伴的受困袖手旁觀，接著再將一般大鼠放入其中進行實驗。

結果顯示，與單獨受試的大鼠相比，與同盟一起接受實驗的大鼠較不願意提供幫助，再更進一步的研究中，團隊發現確實是同盟的存在阻礙了援助的意願。

Mason 實驗室研究生、主要研究作者 John Havlik 表示，沒有反應的聽眾遠比孤單一人更糟糕，這些老鼠曾試著幫忙，但得到的卻是沒人在乎這種沒有回饋的經歷。

「這就像老鼠對自己說：『我昨天試過了，但沒人在意，所以我不會再這麼做了。』」

在那之後，團隊也進一步嘗試了未經抗焦慮治療的老鼠是如何影響群體的幫助行為。結果與團隊的預測相反，2 人和 3 人群體的老鼠實際上比形單影隻者更願意提供幫助。

Havlik 表示，他一度以為實驗失敗了，但在對人類相關實驗進行更多研究後，才意識到同樣的行為也出現在人類情況中。

考量到大鼠缺乏複雜推理能力，能在實驗中展現經典的旁觀者效應令團隊感到十分驚訝，研究合著者、醫學博士 Maura Jacobi 認為，能在大鼠實驗中看到旁觀者效應影響幫助他人的意願，遠比學校教導「好好待人」要讓人學到更多東西。

「這種現象不是只發生在人類身上」。

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