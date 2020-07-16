快訊

「搶房」怪象充斥，中國房企市場已成高風險漩渦？

還有機會！威力彩連槓45期 下期頭獎上看20.8億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

同伴越多越可能袖手旁觀 科學家發現老鼠也有旁觀者效應

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：shutterstock）
（首圖來源：shutterstock）

【文‧Nana Ho】

曾聽過旁觀者效應（Bystander effect）嗎？這個心理學術語是解釋事件發生時有越多人旁觀，願意出手援助的人會越少。最近芝加哥大學研究發現，這種現象並不只存在人類之中，至少在大鼠身上，旁觀者效應也是存在的。

《科學進展》（Science Advances）最新的「大鼠的旁觀者效應」研究中，科學家發現，如果老鼠與其他無意出手協助的老鼠在一起，牠將更不願意出手協助受困的同伴；就像人類一樣，當周遭的同伴數增加，無關乎個人氣質或道德協助意願會自然下降。

但這項研究是如何進行的？又怎麼確定實驗大鼠是受到周遭同伴影響？說到這，就必須先提起研究作者、神經生物學教授 Peggy Mason 過去曾對大鼠同理心進行的研究。

2011 年，Mason 和研究團隊發現，實驗中的老鼠會持續協助受困同伴脫困，甚至還會留一些巧克力給牠們，後續的研究表明，使用抗焦慮藥物治療的大鼠釋放受困同伴的可能性較小，因為牠們並沒有感到焦慮，顯示這種協助行為是出自老鼠的同理心。

在另一項研究中，研究人員進一步發現，老鼠還選擇性釋放了以前有過交際的老鼠。

自 1964 年研究證實以來，旁觀者效應已經成為心理學中一個重要支柱，幾乎每本教科書和課堂中都會提到這個現象。傳統上心理學家認為，這種效應主要是責任分散所導致，隨著人樹增加，人們會認為他們不需要採取行動，因為團隊中的其他人會這樣做。

在這項研究中，團隊運用了先前的研究基礎，將服用抗焦慮藥的大鼠組成一個「同盟」，確保這群老鼠將會對同伴的受困袖手旁觀，接著再將一般大鼠放入其中進行實驗。

結果顯示，與單獨受試的大鼠相比，與同盟一起接受實驗的大鼠較不願意提供幫助，再更進一步的研究中，團隊發現確實是同盟的存在阻礙了援助的意願。

Mason 實驗室研究生、主要研究作者 John Havlik 表示，沒有反應的聽眾遠比孤單一人更糟糕，這些老鼠曾試著幫忙，但得到的卻是沒人在乎這種沒有回饋的經歷。

「這就像老鼠對自己說：『我昨天試過了，但沒人在意，所以我不會再這麼做了。』」

在那之後，團隊也進一步嘗試了未經抗焦慮治療的老鼠是如何影響群體的幫助行為。結果與團隊的預測相反，2 人和 3 人群體的老鼠實際上比形單影隻者更願意提供幫助。

Havlik 表示，他一度以為實驗失敗了，但在對人類相關實驗進行更多研究後，才意識到同樣的行為也出現在人類情況中。

考量到大鼠缺乏複雜推理能力，能在實驗中展現經典的旁觀者效應令團隊感到十分驚訝，研究合著者、醫學博士 Maura Jacobi 認為，能在大鼠實驗中看到旁觀者效應影響幫助他人的意願，遠比學校教導「好好待人」要讓人學到更多東西。

「這種現象不是只發生在人類身上」。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

同伴越多越可能袖手旁觀 科學家發現老鼠也有旁觀者效應

曾聽過旁觀者效應（Bystander effect）嗎？這個心理學術語是解釋事件發生時有越多人旁觀，願意出手援助的人會越少。最近芝加哥大學研究發現，這種現象並不只存在人類之中，至少在大鼠身上，旁觀者效應也是存在的。

不是康復了就沒事 新冠肺炎可能導致潛在大腦損傷

新型冠狀病毒的目標不只是我們的肺。過去已有研究指出，武漢肺炎（COVID-19，新冠肺炎）可能對人體造成許多潛在影響，在最新一項研究中，武漢肺炎更進一步被發現與潛在的致命大腦損傷疾病相關。

科技業毫髮無傷 服務業受疫情影響被打入底層煉獄

全球低利率推動資產飆漲，許多經濟學家都預言，這場全球性的新型冠狀病毒（COVID-19）大流行將加劇全球貧富差距的鴻溝，而科技業將是最大贏家，體現在美國舊金山科技行業聚集的城市，不平等待遇更血淋淋上演。

喜歡看恐怖、末日電影的人 更懂得如何應對大流行疫情

你是恐怖電影或末日電影的愛好者嗎？如果是，那有個好消息；心理學家發現，這類型電影的愛好者面對大流行疫情比其他人更彈性思考，也更有能力應付混亂情況──畢竟套路看多了，後面怎麼演都知道。

全民防疫不能鬆懈 新冠肺炎致死率比流感高100倍

老年人與有健康問題的人是新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）的高風險族群，但整體而言致死率低，甚至很多人得了也沒有症狀，但各國對新冠肺炎的應對層級如此之高，甚至不惜犧牲經濟來防疫，都是因為對這種病毒不夠了解，現在隨著時間累積，科學界對這種病毒的殺傷力有更多的認識，最新研究顯示，其實這種病毒的致死率遠大於普通流感。

想用「外太空味」香水嗎？新創團隊為NASA特製香水募得30多萬美元

在 Kickstarter 群眾募資平台上已有人承諾集資 30 多萬美元，以便將美國太空總署（NASA）所研發的一款聞起來像外太空氣味的香水提供給全地球上的普羅大眾。

每天盯特定波長深紅色光3分鐘 新試驗研究：明顯改善衰退視力

隨著年齡增長，幾乎每個人都會經歷的一件事就是視力退化，無力避免。不過一篇新試驗研究似乎帶來令人開心的消息：只要每天觀察特定的深紅光幾分鐘，就能達到改善視力退化目的。

多采多姿生活不再 美國高技術自由職業者夢碎

富有創造力的自由職業者，幾乎沒有工作保障，收入仰賴人們走出家園的面對面互動，因此在新型冠狀病毒造成的經濟衰退中受到的打擊最大。其中又以表演者、製片人員、共享服務的司機和私人教練是最早失業的人，隨著美國西南方疫情再度爆發，很可能在接下來的幾個月中再面臨失業危機。

NEC推出基於植物成分的生物塑膠 僅需 4 年便可在自然環境分解

日本電氣（NEC）6 月 29 日宣布，旗下全資子公司 NEC Platforms 已開始在全球銷售 NeCycle，這種由植物成分製成的生物塑膠兼具耐用性與環保性，僅需 4 年左右的時間便可在自然環境中分解。

Airbnb 執行長看後疫情時代 稱旅行文化可能永久改變

當國際旅遊成為一門低門檻的活動，各國政府都想盡辦法吸引國際旅客刺激消費，彌補國內消費低迷的缺口，但新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）大流行讓國際旅遊瞬間從沸點降至冰點，即使許多國家疫情已經趨緩，人們重新開始旅遊，但 Airbnb 執行長對國際旅遊感到悲觀，他認為國際旅行可能永遠不會恢復到疫情前的狀態，未來是國內旅遊的市場，小社區旅行將愈來愈夯。

專家：健康的人感染新冠肺炎也可能誘發糖尿病

有許多研究指出，包含糖尿病在內的慢性病患者在罹患新冠肺炎（新冠肺炎，COVID-19）時得面臨較高的死亡風險，但現在一些學者發現似乎不只如此，對於健康的人而言，罹患新冠肺炎實際上還可能誘發糖尿病。

未知的事情太多 科學家呼籲暫停深海開採

數百年來在陸地採礦付出沉重代價，熱帶島嶼被剝奪、山頂被砍伐、地下水被污染、物種被消滅。現在人類為了取得更多金屬資源，將目光轉向深海。就在聯合國組織發布《採礦法》前夕，全球科學家和環保主義者發布報告警告深海採礦對深海生態和太平洋島嶼國家的影響，敦促國際暫停深海採礦。

熱門新聞

聖母峰世紀之謎／誰是史上第一個登上聖母峰的人？

同伴越多越可能袖手旁觀 科學家發現老鼠也有旁觀者效應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。