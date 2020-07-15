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不是康復了就沒事 新冠肺炎可能導致潛在大腦損傷

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：shutterstock）
（首圖來源：shutterstock）

【文‧Nana Ho】

新型冠狀病毒的目標不只是我們的肺。過去已有研究指出，武漢肺炎（COVID-19，新冠肺炎）可能對人體造成許多潛在影響，在最新一項研究中，武漢肺炎更進一步被發現與潛在的致命大腦損傷疾病相關。

《大腦》（Brain）期刊的最新研究中，科學家發現，一些確診患者會出現腦部腫脹並伴有譫妄發作。其他患者會出現如吉巴氏綜合症（GBS）等神經系統疾病，可導致癱瘓甚至危及生命。

研究合著者 Michael Zandi 表示，在武漢肺炎案例中，神經系統症狀不僅會出現在需要呼吸器或供氧需求的重症患者身上，武漢肺炎正以研究者從未見過的方式影響大腦。

「你可能會遭受嚴重的神經疾病，非常嚴重，但卻只有些微的肺部症狀。」

在這項研究中，團隊檢查了 43 名 16-85 歲的確診患者，所有患者均於 4/9-5/15 在倫敦國家神經病學和神經外科醫院（NHNN）接受了治療。

其中 7 位患者出現吉巴氏綜合症，另有 10 名患者的大腦嚴重腫脹並伴有譫妄發作，其中一位 55 歲確診者丈夫表示，妻子並沒有任何精神病史，但在出院 3 天後就開始出現奇怪行徑。

在出院回家後，這名確診女子開始反覆穿脫外套，並且出現聽覺和視覺上的幻覺，包括在家中看到獅子和猴子，還出現卡普格拉綜合症（Capgras delusion），認為朋友或家人已被冒名頂替。

另還有 12 位患者的中樞神經系統腫脹，其中 9 位被診斷出患有急性瀰漫性腦脊髓炎（ADEM），這種罕見炎症通常發生在孩童感染流行性腮腺炎或麻疹後。與自體免疫相關的 ADEM 並不是十分常見的疾病，但研究團隊發現，與大流行前的每月 1 例相比，4-5 月醫院收治的 ADEM 病例數已明顯上升至每週 2-3 例。

最重要的是，這些威脅生命的神經系統疾病與患者呼吸道症狀的嚴重程度無關；在確診感染「武漢肺炎」後，患者肺部狀況可能維持良好狀況，但大腦卻因而遭殃。

除了少見的神經系統疾病，中風案例也在增加，在 43 位調查對象中，就有 8 位因腦部血栓出現中風，其中 1 位甚至是僅有 27 歲的輕症婦女。其他國家的研究也發現類似的狀況，今年 4 月，美國紐約醫護就曾回報數起案例，5 位 30~40 歲左右的確診患者在沒有過去相關病史下，遭遇危及生命的中風被送往醫院救治。

由於這是一種全新的情控，研究作者建議，醫生應該跟進已康復的患者，好確定大流行後的長期結果。儘管現在斷言還為時尚早，但一些科學家擔心，患者在離開醫院的短時間內，一些大腦損傷問題可能不會顯現出來。

「令人擔憂之處在於，我們現在有數百萬名確診患者。如果將時間拉長至一年，我們可能會有千萬名康復者，一但這些人患有認知缺陷，這將影響他們的工作和日常生活的能力。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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