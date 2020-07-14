科技業毫髮無傷 服務業受疫情影響被打入底層煉獄

【文‧黃嬿】

全球低利率推動資產飆漲，許多經濟學家都預言，這場全球性的新型冠狀病毒（COVID-19）大流行將加劇全球貧富差距的鴻溝，而科技業將是最大贏家，體現在美國舊金山科技行業聚集的城市，不平等待遇更血淋淋上演。

因為科技富豪帶動物價上漲，舊金山一直有嚴重收入不平等。整個加州收入差距最大的就是舊金山灣區，據 2018 年人口普查數據，收入排名前 10% 的灣區居民每年收入為 384,000 美元，而收入排後 10% 年收入僅 32,000 美元，最高收入者的收入是經濟階梯底部收入的 12.2 倍。

這場疫情將極速加劇鴻溝擴大。彭博新聞（Bloomberg）報導，舊金山灣區生活成本大漲的推手就是科技業員工，這次在公司保護傘下幾乎沒有受疫情影響，如 Alphabet 和 Facebook 等公司向員工提供現金紅利、幫他們升級家庭辦公室設備，還舉辦虛擬瑜伽課程希望員工保持健康。

大多數科技業員工並不擔心被解僱，因為軟體工作者大部分都可在家上班，許多人甚至離開海灣地區遠程工作。為了幫助員工遠程工作，科技公司推出各式各樣福利，如 Salesforce 為員工孩子提供網路娛樂活動，還提供諸如 6 週育兒假的福利。微軟也在學校關閉期間為父母提供額外休假。

但是，依賴科技業的其他工作者就沒那麼幸運，報導訪問一名在舊金山國際機場擔任兼職安全工作的人說，受疫情影響導致工時大減，沒有加班機會，去開 Lyft 也賺不到錢，因為根本沒有商務旅客，現在他們只能賣一些家裡不需要的東西來籌錢。

由於低收入家庭通常仰賴多樣兼職工，因此這次流行病給低收入家庭造成的打擊最大。根據加州就業發展部數據，2019 年 5 月至 2020 年 5 月，舊金山和臨近舊金山海灣地區的聖馬特奧縣裁掉超過 55% 休閒和旅館工作，這是該地區受影響最重的行業，但包括電腦工程和管理等專業和商業服務只下降 2%。

科技與服務業鴻溝加劇困擾海灣地區多年的收入差距。哈佛大學研究實驗室 Opportunity Insights 數據顯示，自今年 1 月以來，舊金山縣的低收入工人收入下降 52.1%，是全州最高。

科技員工待在家裡的時間越長，舊金山的經濟可能面臨的挑戰更大。矽谷一家分析該地區經濟的非營利組織擔憂，「服務業工資已停滯不前，然後大流行爆發，這不僅是收入差距，而是生存者和無法生存者之間的明顯差距。」

《紐約時報》記者在疫情期間走訪灣區時感嘆，「我在灣區生活近 20 年，大部分時間，我感到這個地方除了最富有的少數人，幾乎都陷入無法居住的狀態。」許多樂觀主義者期待這場疫情會帶來希望，為低收入者建立一個永久支持的安全網，然而當疫情過去善心還有多少，貧富差距擴大將是一個事實，而舊金山的情況只是世界的縮影。

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