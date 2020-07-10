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喜歡看恐怖、末日電影的人 更懂得如何應對大流行疫情

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：pixabay）
（首圖來源：pixabay）

【文‧Nana Ho】

你是恐怖電影或末日電影的愛好者嗎？如果是，那有個好消息；心理學家發現，這類型電影的愛好者面對大流行疫情比其他人更彈性思考，也更有能力應付混亂情況──畢竟套路看多了，後面怎麼演都知道。

《Evolutionary Studies in Imaginative Culture》期刊的最新研究，芝加哥大學研究人員調查 310 名志願者電影偏好和觀看史，接著再詢問他們對疫情的準備及焦慮、抑鬱、煩躁和失眠程度。

結果顯示，與大多數人相比，疫情對恐怖電影迷並沒有造成太大精神壓力，且偏愛末日情節電影的人，疫情期間的精神和實際決策都更有彈性，也準備得更周全。

研究作者、專門研究病態好奇心（morbid curiosity）的芝加哥大學心理學家 Coltan Scrivner 表示，如果電影情節夠吸引人，觀眾就容易投入，從角色的角度出發，無意中就像處在排練場景。

「你已經在電影看過 100 遍了，所以不會讓你措手不及。」

不論恐慌購買、保持社交距離或某些人佯稱找到奇蹟的治癒方式，相關電影情節都沒少過，人們甚至可能學習到，與威脅有關的偏執有時比威脅本身造成更多憾事。

這些電影劇情都有助於觀影者感受，甚至提前思考出最好應付危機的方法，同時學習在困難時期與其他人團結一致。

Scrivner 認為，這些反思也是人們喜歡末日電影的原因之一。電影提供人們安全的方式，體驗社會崩潰時的混亂；只需以一個晚上的惡夢為代價，你就可以了解疾病大流行時世界的樣子。

「人們都從其中學習。除了衛生紙短缺等特殊情況，他們幾乎都知道該買什麼。」

丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）心理學家、研究合著者 Mathias Clasen 則形容，人們觀看末日電影後的內心排演，就像約會或爭論前利用想像力腦內準備。

Clasen 認為，這種想像生活在虛擬世界的能力，正是天擇下贈與的禮物，也正是這種進化的生物機制，使我們的祖先在歷史生存鬥爭時保持優勢並持續繁衍。

「如果你看過很多相關電影，你將體會到大規模社會動盪、戒嚴狀態下人們利社會（prosocial）及自私利己的生活方式。與從未模擬末日的人相比，你有領先優勢，因為你已經先排練過了。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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