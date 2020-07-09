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全民防疫不能鬆懈 新冠肺炎致死率比流感高100倍

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：Flickr/Jernej Furman CC BY 2.0）
（首圖來源：Flickr/Jernej Furman CC BY 2.0）

【文‧黃嬿】

老年人與有健康問題的人是新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）的高風險族群，但整體而言致死率低，甚至很多人得了也沒有症狀，但各國對新冠肺炎的應對層級如此之高，甚至不惜犧牲經濟來防疫，都是因為對這種病毒不夠了解，現在隨著時間累積，科學界對這種病毒的殺傷力有更多的認識，最新研究顯示，其實這種病毒的致死率遠大於普通流感。

一項史丹佛統計學家的研究認為 COVID-19 的致命性與流感差不多，只有 0.1%，而且一些研究發現，真實的感染─死亡率也大約相同。但據國家地理雜誌一篇《科學家如何知道 COVID-19 比流感更致命》的文章，發現上述說法是嚴重低估。

報導指出，全球科學家經過一段時間研究新冠病毒發展後，正在使用感染死亡率估算真正致命率，該統計工具使用有關已知感染的數據，包括對未診斷和無症狀病例的最佳估計，對感染者死於該疾病的可能性進行數字估算。科學家每年都會針對季節性流感進行這種計算。

感染死亡率的估算有兩種方法，一種是使用血清學研究評估感染的數量，這些研究可以檢測人們對新型冠狀病毒的抗體，揭示一個人是否已經被感染。或者，研究人員可以根據已知的確診病例數和無症狀感染的估計數，使用統計方法推斷感染總數。

哥倫比亞大學的流行病學家使用後者的統計模型，根據 3 月 1 日至 5 月 16 日的大規模爆發來估計紐約市的感染死亡率，發現新型冠狀病毒可能比最初想到的還要致命。根據他們的數據，COVID-19 感染的死亡率為 1.46%，是先前估計的兩倍，且致死率平均比季節性流感高 50~100 倍。風險因年齡而異，75 歲以上的人的感染死亡率最高，為 13.83%。

引發神經系統問題

澳洲 University of Wollongong 的流行病學家 Meyerowitz-Katz 使用少數幾項計算季節性流感感染死亡率的研究，確定每 10 萬名被感染的人中有 1~10 人死亡。對 COVID-19，範圍是每 10 萬名感染者有 500~1,000 例死亡。據他計算，新型冠狀病毒的致命性可能是季節性流感的 50~100倍，證明哥倫比亞大學的發現。

Meyerowitz-Katz  文章表示，「流行性感冒是一種嚴重疾病，但目前有充分的證據顯示，COVID-19 的危害性更大。」不只致死率現在有更精確的分析，病毒造成的健康危害也隨著時間推移而更為人所知。

科學界已知道 COVID-19 會造成成人的神經系統問題。美國醫學協會刊登的一項研究顯示，在兒童身上也有同樣的發現。研究人員於 3 月 1 日至 5 月 8 日，在倫敦大奧蒙德街兒童醫院檢查 27 名感染 COVID-19 引發小兒多系統炎症綜合症（PMIS）的兒童。

在 27 位患者中，有 4 位出現新發的神經系統症狀，包括腦病變、頭痛、腦幹和小腦問題，肌肉無力和反射減弱，4 名患者都需要入院重症監護病房治療。研究人員發現他們大腦連接左右兩半球的胼胝體出現異常。

這項研究強調神經系統損害不只發生在成人，兒童感染後也可能不會出現任何呼吸道症狀，但會引發神經系統病變。科學家說，根據有關病毒的早期發現，年輕人比成年人發展成重症的可能性較小。然而，這項新的研究顯示，儘管通常是輕度急性感染，但兒童可能有繼發性炎症綜合症的高風險。

隨著時間推移，科學界對 COVID-19 的了解也愈來愈多，這場抗疫之路恐還看不到終點。

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