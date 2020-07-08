想用「外太空味」香水嗎？新創團隊為NASA特製香水募得30多萬美元

【文‧Evan】

在 Kickstarter 群眾募資平台上已有人承諾集資 30 多萬美元，以便將美國太空總署（NASA）所研發的一款聞起來像外太空氣味的香水提供給全地球上的普羅大眾。

根據該產品在 Kickstarter 頁面上的內容指出，這種香味是在 10 年前開發出來的，專供 NASA 太空人進行實地模擬訓練時使用。「在秉持了堅定決心、毅力、十足好運，並歷經了《資訊自由法》（Freedom of Information Act，FOIA）的多次請求，如今我們終於獲準可以全面上市。」該網站表示。

這起 Kickstarter 平台上的群眾募資活動的目的是為了籌集足夠的資金來量產名為「Eau de Space」（太空香水）的產品。截至週一早上 10 點為止，該活動已籌募到 320,599 美元。

「我們已經準備好製造這種氣味的香水了，而我們所需要的就是達到最低訂購量，一旦達到我們就可以開始裝瓶並發貨運送，」該網站指出。

在 Kickstarter 頁面上的視訊影片中，太空人討論了外太空的獨特氣味。其中一人人把它比擬為射擊場上殘留的火藥氣味。另一個人則認為外太空聞起來像燒焦的餅乾。

負責該專案的團隊由來自時尚圈、科技業、設計社群和物流領域的專業人員所組成。據該網站指出，他們這樣做的目的是激勵學生追求並投身在科學、科技、教育和數學方面的事業。

這款香水可以批量訂購，以供學習機構使用，也可以在該專案團隊達到募資目標後單獨訂購每瓶 4 盎司的香水。該活動預計在 8 月 17 日結束。

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