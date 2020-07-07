每天盯特定波長深紅色光3分鐘 新試驗研究：明顯改善衰退視力

【文‧Emma stein】

隨著年齡增長，幾乎每個人都會經歷的一件事就是視力退化，無力避免。不過一篇新試驗研究似乎帶來令人開心的消息：只要每天觀察特定的深紅光幾分鐘，就能達到改善視力退化目的。

一般來說 40 歲後，視力退化症狀就會開始出現，老化原因主要在於視網膜內感光細胞衰老。由於細胞中產生能量（ATP）並增強細胞功能的粒線體先衰退，進而導致視桿細胞（rod cell）與視錐細胞（cone cell）也無法執行正常功能，於是人眼對光的敏感性與區分顏色的能力逐漸下降。

視桿細胞主要分布在視網膜中心周圍，較視錐細胞對光更敏感，主要用於夜視力適應弱光；視錐細胞大多分布在視網膜黃斑處，主要負責顏色識別，在相對較亮光照下更能發揮作用。

英國倫敦大學學院（UCL）團隊先前研究已在小鼠、大黃蜂和果蠅中發現：當眼睛暴露於 670 奈米（長波長）深紅光下時，視網膜感光細胞功能皆得到顯著改善，因此團隊的最新研究招募了 24 名年齡介於 28～72 歲之間、沒有任何眼疾的受試者（男、女各 12 位）參與實驗。

研究剛開始，所有參與者都先進行 1 次視桿細胞與視錐細胞的敏感性測試，接著領回一個 LED 燈，回家每天盯著深紅色光束（670nm） 3 分鐘，持續 2 星期；測試結束後再進行 1 次感光細胞敏感性測試，發現 670nm 的深紅光對年輕人沒有影響，但在 40 歲以上的中老年中獲得明顯改善，包括視錐細胞對比敏感度（檢測顏色的能力）提高了 20%。

研究人員表指出改善原因在於這道特定波長的深紅色光，可以被視網膜感光細胞中的粒線體吸收、為細胞提供能量，就像替電池充電一樣，能大大改善老年人衰退的視力。

團隊表示，原始設備製造成本僅約 12 英鎊（不到新台幣 450 元），如果未來能通過安全認證，就能多一個幫助控制視力的工具。

絕對、必須注意的是，千萬不要自行去買個能發出紅光的燈就回家照眼睛，因為該設備發出的光有特定波長，不清楚其他波長的紅光是否也有同樣效果。最簡單的方式還是平常就從小細節保養眼睛，比如保持適當閱讀距離、望遠凝視、或有些人會補充葉黃素保健食品等。

新論文發表在《Journal of Gerontology：Biological Sciences》期刊。

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