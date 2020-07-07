快訊

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」 下機可買免稅

科大是高職教育的延伸？該開放高中生報考統測嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每天盯特定波長深紅色光3分鐘 新試驗研究：明顯改善衰退視力

聯合新聞網 / 科技新報
（首圖來源：倫敦大學學院）
（首圖來源：倫敦大學學院）

【文‧Emma stein】

隨著年齡增長，幾乎每個人都會經歷的一件事就是視力退化，無力避免。不過一篇新試驗研究似乎帶來令人開心的消息：只要每天觀察特定的深紅光幾分鐘，就能達到改善視力退化目的。

一般來說 40 歲後，視力退化症狀就會開始出現，老化原因主要在於視網膜內感光細胞衰老。由於細胞中產生能量（ATP）並增強細胞功能的粒線體先衰退，進而導致視桿細胞（rod cell）與視錐細胞（cone cell）也無法執行正常功能，於是人眼對光的敏感性與區分顏色的能力逐漸下降。

視桿細胞主要分布在視網膜中心周圍，較視錐細胞對光更敏感，主要用於夜視力適應弱光；視錐細胞大多分布在視網膜黃斑處，主要負責顏色識別，在相對較亮光照下更能發揮作用。

英國倫敦大學學院（UCL）團隊先前研究已在小鼠、大黃蜂和果蠅中發現：當眼睛暴露於 670 奈米（長波長）深紅光下時，視網膜感光細胞功能皆得到顯著改善，因此團隊的最新研究招募了 24 名年齡介於 28～72 歲之間、沒有任何眼疾的受試者（男、女各 12 位）參與實驗。

研究剛開始，所有參與者都先進行 1 次視桿細胞與視錐細胞的敏感性測試，接著領回一個 LED 燈，回家每天盯著深紅色光束（670nm） 3 分鐘，持續 2 星期；測試結束後再進行 1 次感光細胞敏感性測試，發現 670nm 的深紅光對年輕人沒有影響，但在 40 歲以上的中老年中獲得明顯改善，包括視錐細胞對比敏感度（檢測顏色的能力）提高了 20%。

研究人員表指出改善原因在於這道特定波長的深紅色光，可以被視網膜感光細胞中的粒線體吸收、為細胞提供能量，就像替電池充電一樣，能大大改善老年人衰退的視力。

團隊表示，原始設備製造成本僅約 12 英鎊（不到新台幣 450 元），如果未來能通過安全認證，就能多一個幫助控制視力的工具。

絕對、必須注意的是，千萬不要自行去買個能發出紅光的燈就回家照眼睛，因為該設備發出的光有特定波長，不清楚其他波長的紅光是否也有同樣效果。最簡單的方式還是平常就從小細節保養眼睛，比如保持適當閱讀距離、望遠凝視、或有些人會補充葉黃素保健食品等。

新論文發表在《Journal of Gerontology：Biological Sciences》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

相關新聞

每天盯特定波長深紅色光3分鐘 新試驗研究：明顯改善衰退視力

隨著年齡增長，幾乎每個人都會經歷的一件事就是視力退化，無力避免。不過一篇新試驗研究似乎帶來令人開心的消息：只要每天觀察特定的深紅光幾分鐘，就能達到改善視力退化目的。

多采多姿生活不再 美國高技術自由職業者夢碎

富有創造力的自由職業者，幾乎沒有工作保障，收入仰賴人們走出家園的面對面互動，因此在新型冠狀病毒造成的經濟衰退中受到的打擊最大。其中又以表演者、製片人員、共享服務的司機和私人教練是最早失業的人，隨著美國西南方疫情再度爆發，很可能在接下來的幾個月中再面臨失業危機。

NEC推出基於植物成分的生物塑膠 僅需 4 年便可在自然環境分解

日本電氣（NEC）6 月 29 日宣布，旗下全資子公司 NEC Platforms 已開始在全球銷售 NeCycle，這種由植物成分製成的生物塑膠兼具耐用性與環保性，僅需 4 年左右的時間便可在自然環境中分解。

Airbnb 執行長看後疫情時代 稱旅行文化可能永久改變

當國際旅遊成為一門低門檻的活動，各國政府都想盡辦法吸引國際旅客刺激消費，彌補國內消費低迷的缺口，但新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）大流行讓國際旅遊瞬間從沸點降至冰點，即使許多國家疫情已經趨緩，人們重新開始旅遊，但 Airbnb 執行長對國際旅遊感到悲觀，他認為國際旅行可能永遠不會恢復到疫情前的狀態，未來是國內旅遊的市場，小社區旅行將愈來愈夯。

專家：健康的人感染新冠肺炎也可能誘發糖尿病

有許多研究指出，包含糖尿病在內的慢性病患者在罹患新冠肺炎（新冠肺炎，COVID-19）時得面臨較高的死亡風險，但現在一些學者發現似乎不只如此，對於健康的人而言，罹患新冠肺炎實際上還可能誘發糖尿病。

未知的事情太多 科學家呼籲暫停深海開採

數百年來在陸地採礦付出沉重代價，熱帶島嶼被剝奪、山頂被砍伐、地下水被污染、物種被消滅。現在人類為了取得更多金屬資源，將目光轉向深海。就在聯合國組織發布《採礦法》前夕，全球科學家和環保主義者發布報告警告深海採礦對深海生態和太平洋島嶼國家的影響，敦促國際暫停深海採礦。

只要派出110人 就可以在火星發展新文明

建立一個外星新文明需要出動多少人馬？法國波爾多理工學院團隊一篇研究指出，只要 110 人就可以在火星殖民。

即使從未接觸過新冠病毒 一些人的免疫系統就是能更快做出反應

新冠肺炎（新冠肺炎，COVID-19）疫情對所有人來說都是前所未有的體驗，但科學家發現，面對新型冠狀病毒的來襲，一些人的免疫系統似乎就是能比其他人更快做出反應。

如果技術找得到 銀河系至少有36個智慧文明在積極發送訊號

宇宙學中一個最古老也最誘人的問題：還有其他「人類」也生存在某顆行星上嗎？英國諾丁漢大學團隊一篇新計算結果表明，地球人不是孤獨的，包含地球文明在內，整個銀河系內至少有 36 個智慧文明，只是礙於距離，我們可能永遠不會知道彼此是否存在或曾經存在。

歷經兩次大衰退 千禧世代存錢更難

十年前金融危機讓初入職場的千禧世代站在一個不公平的起跑點上，直到現在這個世代的人仍然感受到那場大蕭條的影響。最近一項研究發現，將近一半的千禧一代表示，他們還沒有真正擺脫金融危機帶來的影響，現在又因為一場疫情，將進一步擠壓這個世代向上流動的機會。

在家工作不夢幻 調查指焦慮感大增

很多人厭倦每天朝九晚五的通勤生活，將希望寄託於找到可在家工作的機會，讓自己有能兼顧職業與個人生活的機會。這次全球大流行疫情讓許多人初次體驗在家工作的生活，結果卻發現，不是所有人都享受在家工作，甚至感到更大壓力。

景色變成黑白也不一定會發現 人們周邊視覺對色彩變化並不敏感

覺得周遭的世界色彩很多采多姿嗎？這很可能只是一種錯覺。最新研究顯示，人們周邊視覺對色彩變化並不敏感，我們自以為豐富、充滿色彩的視覺體驗大多數其實是由大腦所「腦補」出來的；你以為你看到，其實你並沒有。

熱門新聞

每天盯特定波長深紅色光3分鐘 新試驗研究：明顯改善衰退視力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。