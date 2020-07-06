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多采多姿生活不再 美國高技術自由職業者夢碎

聯合新聞網 / 科技新報
(首圖來源：Flickr/Shinya Suzuki CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Shinya Suzuki CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

富有創造力的自由職業者，幾乎沒有工作保障，收入仰賴人們走出家園的面對面互動，因此在新型冠狀病毒造成的經濟衰退中受到的打擊最大。其中又以表演者、製片人員、共享服務的司機和私人教練是最早失業的人，隨著美國西南方疫情再度爆發，很可能在接下來的幾個月中再面臨失業危機。

根據 Upwork 的年度勞動力未來報告，招聘經理正在加速雇用自由職業者，現在這個時機對於獨立專業人員而言機會很多，這些短期項目工作中最受歡迎的領域是寫作、創意、網路與軟體開發。

即使經濟衰退，企業為了彈性應對市場需求，以及節省成本，將會增加自由職業者的雇用機會，但是大部分自由職業者無法仰賴數位技能。《華爾街日報》報導指出，洛杉磯是美國第二大高技能創意自由職業者集中地，好萊塢更是許多人夢想之地，然而這場疫情對在這個城市發展的人而言打擊更大。

根據美國勞工統計局的最新數據，4 月洛杉磯的失業率在主要大都市中排名第六。5 月洛杉磯地區的失業率接近 21%，遠遠超過加州其他城市。美國其他城市像鄉村音樂發源地納許維爾和紐約等其他創意自由職業者最多的城市，也超過全國失業率。

舊金山灣區和聖地牙哥也有大量的自由職業者，但是許多人從事軟體開發等技術工作，這些工作在很大程度上不受社會距離限制的影響。

即使 6 月 12 日，洛杉磯允許重新開放幾種類型的企業，包括影視製作、酒店、體育館、博物館和動物園，但是由於新的容量限制和清潔規則，自由職業者認為這些規定讓他們的業務很難執行。譬如報導訪問一名在洛杉磯從事演員、翻譯、私人調查員的 Candy Ibarra 表示他在 2020 年初有 6 個工作，但現在演員工作暫停，私人調查工作因為飛行限制與一些機構管制也停擺，只能從事翻譯工作，他還另外做了客戶服務工作，但是低收入讓他的生活陷入絕境。

還有一名健身教練說即使健身房重新開放，但大部分客戶都不敢來，他的線上培訓課程人數也大幅減少，很多人是作家和表演者，因為失業而無法支付健身費用。另外像做鋼琴老師的人也說大部分學生都取消課程，沒有表演也讓剩下的學生沒有學習動力。

很多人只能仰賴儲蓄和政府救濟金來支付房租。報導認為，高技術自由工作者受到疫情大流行影響最大，且復甦時間可能很緩慢。這些人的麻煩也是整個洛杉磯經濟的痛點，現在加州給自由職業者每週 450 美元，聯邦政府每週的 600 美元救濟金在 7 月底結束。

愛丁堡大學商學院上月針對 1,400 多名英國高技能自由職業者進行調查，同樣發現自由職業者尤其受到疫情大流行的打擊，其中 74% 的人報告收入減少，平均收入下降 76%。五分之一的高技能自由職業者預計他們最後將被迫關閉業務。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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