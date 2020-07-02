NEC推出基於植物成分的生物塑膠 僅需 4 年便可在自然環境分解

【文‧Nana Ho】

日本電氣（NEC）6 月 29 日宣布，旗下全資子公司 NEC Platforms 已開始在全球銷售 NeCycle，這種由植物成分製成的生物塑膠兼具耐用性與環保性，僅需 4 年左右的時間便可在自然環境中分解。

塑膠原本就是一種具有極高可塑性、耐用性和批量生產力的材料，被廣泛應用於工業和生活中各個角落，然而除了得消耗化石資源來生產，塑膠也因無法在自然環境中分解容易對生態系統產生影響，缺乏環境友好性的特性也使塑膠使用在近年受到廣泛關注。

為此，NEC 自 2000 年便一直在開發替代材料，並在近期成功研發出批量生產 NeCycle 的方法。據了解，NeCycle 有 50% 成份是由纖維素組成，這些纖維素取自森林、禾桿等不可食用的植物資源，僅需 4 年便可在自然環境中（如海洋和土壤）分解。在具有普遍塑膠材料沒有的環保特性同時，NeCycle 仍具有塑膠的應用特性，可依需求注塑成型，使用上相當靈活。

除此之外，由於 NeCycle 在未使用塗層技術之際外觀便自然為類似高級漆器的溫暖黑色，開發團隊認為在不考慮塗層需求下，也提高了 NeCycle 產品形狀的靈活性和批量生產能力。

NEC Platforms 將以顆粒或模塑零件兩種形式銷售 NeCycle，首要目標將是要求高附加值和環保的產品，NEC Platforms 同時也計劃擴大業務規模，希望至 2025 財年讓 NeCycle 的年銷售額達到 50 億日圓（約台幣 14 億元）。

（首圖來源：NEC）

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