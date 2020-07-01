Airbnb 執行長看後疫情時代 稱旅行文化可能永久改變

【文‧黃嬿】

當國際旅遊成為一門低門檻的活動，各國政府都想盡辦法吸引國際旅客刺激消費，彌補國內消費低迷的缺口，但新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）大流行讓國際旅遊瞬間從沸點降至冰點，即使許多國家疫情已經趨緩，人們重新開始旅遊，但 Airbnb 執行長對國際旅遊感到悲觀，他認為國際旅行可能永遠不會恢復到疫情前的狀態，未來是國內旅遊的市場，小社區旅行將愈來愈夯。

Airbnb 執行長 Brian Chesky 援引 Airbnb 數據顯示，國內旅行正在恢復到正常水平，但是國際業務仍然受到重創。他說，「人們沒有上飛機，他們沒有越過邊界，他們沒有去城市旅行，他們也沒有商務旅行。」他稱旅遊模式轉變原本需要幾十年時間，現在幾個月內就發生了。

現在人們轉為開車去旅行，旅行距離在 200 英里或更近的地方。當疫情結束，許多人仍然會出國旅行，但他認為，未來會面臨一個永久性的轉變是旅行者目的地會重新分配。意即過去全世界的人蜂擁而至的巴黎、羅馬、倫敦，住大飯店，坐雙層巴士、到地標前排隊拍照這種模式會在旅遊比例中占比愈來愈少，取而代之的是社區旅行。

另外一個新的旅遊型態是造訪國家公園，他的理由是不用出國、開車就可以到，而且很便宜。他認為這是旅遊文化的轉變。至於對 Airbnb 訂房業務還有一個嚴重的影響是商業會議業務沒有了，因為這場疫情，很多人會發覺他們沒有必要坐飛機去開會。

新型冠狀病毒大流行導致的全球停業對 Airbnb 造成毀滅性影響。Airbnb 於 5 月初解雇近 25% 的員工，並籌集約 20 億美元的股本和債務，以增強其資產負債表。儘管 Cheskly 在 6 月仍對媒體表示不排除今年上市的可能性，但《MarketWatch》認為這似乎不太可能在短期內發生。

業界也有同樣的看法，萬豪酒店集團執行長 Arne Sorenson 指出中國的旅遊業復甦不是來自國外旅客，現在中國基本上還限制入境旅行，因此旅遊業復甦是由中國人推動的，在美國，或是把歐盟國家看做一個市場的話也會看到類似的情況。

也有旅行專家提到疫情後的時代出國旅遊可能會變成富人的活動，因為在不確定的時代，安全將成為首要考量，隱私將成為一種奢侈品，人們將需要自己的自由和空間來維持人身安全。對業者而言，增加空間和減少容量之下將大幅提高售價，使得短期內旅行可能會成為僅針對富人的活動。萬豪集團執行長也認為人們天生渴望探索世界，永遠有旅行的動力，但是未來出遊將僅限於國內旅行，唯有旅行者感到安全，才會慢慢恢復到其他國家。

沒有出國旅行以及跨國商務活動，航空業將需要更長的時間才能復甦。高盛分析師 Catherine O’Brien 預計，在他們調查覆蓋範圍內的航空業流量要到 2023 年才能恢復到 2019 年的水平，她認為，國際旅行，尤其是商務旅行將需要比原本預期更長的時間才能恢復。

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